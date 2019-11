Couac au départ de Paris pour le Train du Livre qui emmène les auteurs à la Foire de Brive

Colère des organisateurs de la Foire du Livre de Brive. Au lieu d’avoir 10 wagons et 457 places comme prévu, il n’y avait ce vendredi matin au départ de Paris que 8 wagons. Résultat: des rames bondées, et des organisateurs excédés.

Colère des organisateurs de la Foire du Livre de Brive. Au lieu d’avoir 10 wagons et 457 places comme prévu dans un contrat signé, il n’y avait ce vendredi matin au départ de Paris que 8 wagons. Résultat : environ 110 places en moins, et donc des rames bondées. Et des organisateurs excédés. "Nous l'avons appris tard hier soir par SMS" explique à France Bleu Limousin François David, le commissaire général de la Foire, "et donc ce matin il a fallu improviser. Il y a des gens debout, et des gens qui se serrent" poursuit-il.

Une "ambiance colonie de vacances"

Malgré une nuit à chercher des solutions, c'est donc un train du Livre bondé, avec des passagers debout dans les allées et d’autres assis par terre, qui est parti ce vendredi matin de Paris, direction Brive. Cette mésaventure va aussi grandement compliquer la tâche du service de restauration prévu à bord. Tout cela fait un peu "colonie de vacances" reconnaît François David, expliquant "qu'on essaie de garder la convivialité qui est la caractéristique de la Foire du Livre de Brive".

Certains auteurs auraient accepté de venir à Brive par leurs propres moyens. Le train des auteurs est attendu un peu après 13 heures à Brive-la-Gaillarde. L'an passé, le train de la Foire avait aussi connu un couac au départ de Paris, en raison d'une erreur d'aiguillage. Il avait dû rebrousser chemin, avant de repartir sur les bons rails...