Train et avion : prévisions de trafic pour ce week-end des 11 et 12 mars à Toulouse

Au départ et à l'arrivée de Toulouse ce week-end des 11 et 12 mars vous avez quatre chances sur cinq pour que votre avion vole. Pour les trains, c'est un peu plus compliqué. Les cheminots de Toulouse ont voté la reconduite de la grève à 90%. Le départ de la manif toulousaine ce samedi est à 10h30.