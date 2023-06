Train : la ligne Clermont-Paris très perturbée ce lundi

Les usagers qui veulent se rendre à Paris ce lundi vont devoir patienter. Les deux premiers trains du matin, celui de 5h27 et de 5h55 sont supprimés. En cause un manque de rames disponibles en gare de Clermont-Ferrand et qui fait suite aux problèmes en gare de Lyon ce dimanche à Paris avec les orages.

Les deux derniers trains de la journée ne sont jamais arrivés à Clermont-Ferrand. Celui de 18h57 a été tout simplement supprimé alors que celui de 17h57 est finalement rentré sur la capitale au milieu de la nuit après plus de deux heures d'attente au niveau de la gare de Gien pour des problèmes d'arbre sur la voie.

On sort déjà d'une semaine noire

Depuis ce mercredi pas un jour sans retard important sur la ligne Clermont-Paris. Jeudi soir il y a eu un problème de locomotive. Le train roulait à 70 km/h depuis Nevers, Il est arrivé deux heures plus tard que prévu à Clermont-Ferrand.

Ce Vendredi, une heure de retard sur le train de 16 heures. En cause cette fois : " une défaillance matériel " !

Ce Samedi deux heures de retard pour " un accident de personne ", dans le Loiret.

Et pour finir en beauté ce dimanche : le matin, un problème de locomotive entraine quatre heures de retard. Le soir, il y a donc cette coupure électrique à cause des orages.