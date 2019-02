Train: Le désert ferroviaire des Hautes-Vosges

France Bleu vous propose ce jeudi, la carte des points noirs de la mobilité. Depuis 1988, et la fermeture des liaisons avec Gerardmer, les Hautes-Vosges sont devenues un désert ferroviaire en Lorraine.

Gérardmer, France

Depuis 1988 et l'arrêt des liaisons avec Gérardmer, le train a disparu du paysage des Hautes-Vosges. C'est un véritable point noir de la circulation, car les usagers ont désormais un choix unique : celui d'utiliser leur voiture. La ligne ferroviaire qui dessert Gérardmer est fermée administrativement, mais non déclassée. Le Maire de Gérardmer lie son dossier a celui de la réouverture de la ligne Epinal-Saint-Dié-des-Vosges, souhaitée par Emmanuel Macron. Le trafic de cette ligne est suspendu depuis le mois de décembre dernier.

Une situation aberrante pour le tourisme et l'économie

C'est une aberration pour Robert Frayon, Le président de l'association Train-Gérardmer-Vologne-Vosges, alors que le tourisme est désormais une activité permanente dans le massif et les vallées. "Pour la fête des jonquilles en avril prochain, Gérardmer attend 50 000 personnes. Plus de 300 cars sont attendus et 2 000 voitures", s'insurge Robert Frayon qui milite inlassablement pour que le trafic des trains reprenne.

Le Maire de Gérardmer Stessy Speissmann estime que les choses ont énormément changé depuis 30 ans. L'activité économique a repris depuis 4/5 ans. Conséquence la ville est régulièrement en état de saturation automobile.

"Je pense que la desserte ferroviaire de Gérardmer peut être rentable. En tout cas, cela devient une nécessité quant à la défense de l'environnement " souligne encore Stessy Speissmann qui entend bien se battre contre le tout voiture obligatoire.

La route, le rail… les transports en général sont une préoccupation majeure pour nos concitoyens où qu’ils se trouvent. Jeudi 28 février, pour contribuer au débat, le réseau francebleu et ses 44 antennes locales se mobilisent pour vous faire découvrir les plus gros points noirs français en matière de mobilité et les solutions à l'étude.