Train Paris-Granville : un plan d'actions contre les feuilles mortes

La SNCF, accompagnée de la Région Normandie, a présenté un plan d'actions mises en place cet automne 2017 sur la ligne Paris-Granville. Elle veut éviter les déboires de novembre 2016 et les annulations de train à répétition, à cause des feuilles mortes sur les rails.

L'automne est une saison sensible pour le réseau ferroviaire mais en novembre 2016, c'est devenu une vraie galère pour les usagers du train Paris-Granville : des trains annulés, des retards, tout ça à cause des feuilles mortes ! Elles tombent sur les rails, entraînent des problèmes d'adhérence et dégradent le matériel. La SNCF a donc engagé cette année des actions pour tenter de réduire ces perturbations et a aussi modifié les horaires des trains durant l'automne.

Des rails lavés plus souvent

La SNCF a démarré plus tôt et a doublé ses campagnes d'élagage et de débroussaillage, en les intensifiant notamment sur des lieux qui se sont révélés critiques l'an dernier, aux abords des gares de Flers ou de Briouze par exemple. Le lavage des rails est lui aussi renforcé : "Pas plus de 48h entre deux nettoyages contre 3 à 4 jours l'an dernier", explique Emmanuelle Saura, la directrice territoriale de SNCF réseau.

Hervé Morin président de la Région Normandie, avec Emmanuelle Saura, directrice territoriale de SNCF réseau et Jean-Philippe Dupont directeur régional de SNCF Mobilités. © Radio France - Lucie Thuillet

Des changements de matériel

Un logiciel informatique et du matériel ont été modifiés sur les rames . "Le système d'anti-enrayage, l'ABS des trains, a été fiabilisé et les sablières, qui déversent du sable sur les rails pour améliorer l'adhérence, ont été changées", précise Cédric Piat, directeur Intercités de la ligne Paris-Granville.

Vitesse réduite et horaires modifiés

Malgré toutes ces dispositions, la SNCF a aussi modifié les horaires sur la ligne Paris-Granville du 15 octobre au 9 décembre car la vitesse sera réduite : 120 km/h au lieu de 160 "pour réduire la dégradation du matériel et améliorer la capacité à tenir l'horaire prévu". Depuis Paris, comptez donc 2 minutes de plus pour la gare Verneuil , 4 pour l'Aigle, 6 à 8 pour Argentan et en moyenne 21 minutes pour Granville.