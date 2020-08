Train Perpignan-Prades : la ligne a rouvert ce lundi matin après 2 ans et demi de fermeture

Depuis ce lundi, vous pouvez à nouveau monter à bord du Perpignan-Prades. Cela faisait près de 2 ans et demi que la ligne n'était pas en service. La circulation avait été interrompue après l'accident de Millas survenu sur un passage à niveau en décembre 2017. Le premier train est parti ce lundi matin de Perpignan à 10h06.

Émotion des usagers à l'arrivée du premier train

Pour fêter le départ du premier train, l'association Train en têt, qui lutte depuis plusieurs années pour la réouverture de la ligne, avait sorti le grand jeu pour les usagers. "Bonjour, on offre le petit-déjeuner", une des bénévoles avec un chariot rempli de tasses, de thermos de café et de bouteilles de jus d'orange. Dans ce Perpignan-Prades, on trouve peu de voyageurs des Pyrénées orientales, mais beaucoup de touristes. "C'est très bien les gens qui habitent ici de pouvoir retrouver cette ligne-là. On se savait pas trop ce qui s'était passé, pourquoi c'était fermé. Quelqu'un vient de nous l'expliquer. On est content d'être dans le premier qui part", se réjouit Sophie, une randonneuse originaire d'Alsace.

Sophie et son mari Bernard, deux touristes originaires d'Alsace, qui sont montés dans le premier Perpignan-Prades ce lundi matin. © Radio France - Maïwenn Bordron

Après 43 minutes de trajet, le premier train en provenance de Perpignan arrive à Prades. Sur le quai de la gare, un comité d'accueil composé d'une cinquantaine d'élus, d'usagers et d'habitants de Prades. "Mon grand-père, mon père, mon mari était dans le chemin de fer, donc moi ça me fait plaisir parce que je croyais que je ne pourrais plus y monter", raconte Marie, une habitante de Prades, très émue.

Parmi les élus présents sur le quai à Prades ce lundi matin, il y avait notamment Yves Delcor, le nouveau maire de Prades après la nomination de Jean Castex comme Premier ministre. "C'était vraiment compliqué. Je comprends le désarroi et je crois qu'il faut garder une certaine compassion pour tous ces gens qui ont été victimes de l'accident il y a deux ans, il faut quand même en tenir compte. Mais c'est l'artère aorte du département : si elle ne marche pas, le département boitera", affirme l'élu pradéen.

Je pense que la présence de Jean Castex (à Matignon) a permis quand même d'accélérer un peu la manœuvre.

Yves Delcor, successeur de Jean Castex à la mairie de Prades

Les usagers de l'association Train en Têt veulent désormais comprendre pourquoi la réouverture de la ligne a mis aussi longtemps. Alain est l'un d'entre eux. "On comprend bien par rapport à l'accident, ce qui s'est passé, la douleur des victimes mais il y a eu beaucoup de zones d'ombre. On est encore avec des questions : il n'y a pas de réponse, ou alors on ne veut pas nous les donner", dénonce Alain, un des membres de l'association. Prochaine étape : la réouverture du tronçon entre Prades et Villefranche-de-Conflent, qui est fermé depuis un glissement de terrain à Ria-Sirach fin janvier cette année.