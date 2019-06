Train Perpignan-Rungis : "22 000 camions sur la route, c'est inacceptable" Carole Delga

La présidente de la région Carole Delga demande à l'Etat de contraindre la SNCF à ne pas fermer la ligne de fret Perpignan-Rungis. Ce sont plus de 20 000 camions qui seront remis sur la route et notamment sur l'autoroute A9.

Languedoc-Roussillon, France

Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, demande à l’Etat de contraindre la SNCF à maintenir le train de primeurs qui relie Perpignan au marché de Rungis. Cette ligne doit s’interrompre définitivement le 15 juillet.

La ligne ferroviaire a déjà bénéficié d’un sursis, devant initialement être interrompue fin juin. « Pourtant, les solutions existent et sont sur la table », affirme Carole Delga dans un communiqué. Si le train quotidien s’arrête, il doit être remplacé par des camions. Or la présidente ne souhaite pas voir « 22 000 camions supplémentaires par an sur l’autoroute A9, c’est inacceptable ! »

La fermeture de la ligne n’est pas encore entérinée. Le Gouvernement dit vouloir pérenniser la ligne. Pour y parvenir, un groupe de travail se réunit chaque mois jusqu’à la fin de l’année. La Région organise elle aussi de son côté des réunions. La prochaine est prévue ce vendredi à Perpignan, en présence du vice-président aux Transports, Jean-Luc Gibelin. Chaque année, le train transporte 400 000 tonnes de fruits et légumes.