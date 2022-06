Retour des offres estivales pour les trains de la région Occitanie

Il sera possible de voyager à pas cher cet été dans la région Occitanie. C'est le retour des offres estivales sur les trains, les cars et les activités touristiques. La région renouvelle la carte Occ'ygène qui est gratuite pour les moins de 26 ans. Elle coûte 9 euros pour les adultes et 7 euros pour les seniors. Elle permet des réductions sur plus de 350 activités de loisirs dans l'Hérault du type canoë, visite de château ou encore croisière en bateau. Plus trois allers-retours en train en Occitanie jusqu'à la fin de l'année.

Des trains à 1 euro en Occitanie

C'est aussi le retour des trains liO à 1 euro pour les jeunes de mi-juillet à mi-août et pour tout le monde pendant les week-end de juin et de septembre. Ce qui représente 1 million de billets.

L'été dernier, la fréquentation de ces trains régionaux a augmenté de 8 % par rapport à 2020. À titre d'exemple, "en 2021 sur un week-end, on a vendu près de 28.000 billets à 1 euro. Les ventes ont augmenté de 70 % pour le premier week-end de juin 2022" explique Jean-Luc Gibelin le vice-président de la région en charge des mobilités.

Nouveauté pour les jeunes

Nouvelle offre cette année pour les 31 400 personnes âgées de 18 à 26 ans qui adhèrent au programme + = 0 dans la région. Non seulement les billets de train deviennent gratuits au bout de 10 trajets. Mais en juillet ils rapportent même de l'argent : 24 euros au bout de 10 voyages. Ils auront aussi un coupon promotionnel de 25 euros valables sur la Carte Avantage Jeune.

Les lycéens qui auront leur bac cette année bénéficieront de 10 euros sur leur compte SNCF s'ils adhèrent au programme +=0. Enfin, ceux qui ont un abonnement jeune (50.000 personnes en Occitanie) cagnotteront d'office 25 euros pour se déplacer dans la région jusqu'à la fin de l'été.

Aide pour les saisonniers

La région Occitanie soutient aussi l'emploi des saisonniers avec des aides au logement. Notamment via la mise à disposition d’un ou deux internats de lycées. Car l'inquiétude est grande concernant le nombre de saisonniers prêts à travailler." Il en manque chez tous les professionnels du tourisme. Tous les restaurants ont du mal à recruter. Donc l'objectif, c'est que les salariés et les employeurs arrivent à se rencontrer" raconte Muriel Abadie, la vice-présidente de la région en charge du tourisme.

La région tente aussi de lever le frein de la mobilité et de la garde d'enfants pour les saisonniers. Des véhicules seront prêtés et des aides financières seront accordées à hauteur de 250 euros.