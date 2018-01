Bretagne, France

Le mois de juillet, qui suivait l'inauguration a été particulièrement compliqué. La régularité est tombée à 17%, selon les chiffres de la SNCF, ce qui représente 267 trains en retard entre Paris et Quimper pour ce seul mois.

267 trains en retard au mois de juillet

La situation s'est ensuite améliorée en août et septembre, avec plus de 85% de régularité et entre 40 et 50 trains en retard pour chacun de ces mois.

Grosse panne à Montparnasse, intempéries qui ralentissent les trains

C'est plus réguliers dans le sens Bretagne-Paris, selon ces chiffres qui s'arrêtent en septembre. Mais on sait déjà que sur la fin de l'année, des retards ont été enregistrés, avec les grosses pannes à Montparnasse, mais aussi les intempéries, qui obligent les trains à réduire leur vitesse.

Le TER s'arrête dans toutes les gares et retarde encore les TGV en retard

Le député de Quimperlé, Erwann Balanant, prend régulierement le train au départ de Lorient, et il estime que les débuts de la LGV ont été compliqués. Il a ainsi mis plusieurs mois a avoir un train à l'heure : "le TER est parfois prioritaire sur le TGV, et il s'arrête dans toutes les gares. Donc j'ai déjà eu un TER qui part juste devant mon TGV à Rennes, et qui nous retarde!" Car la région est en revanche celle qui affiche la plus grande régularité pour les TER, et s'ils sont en retard, la SNCF s'expose à des pénalités.

La SNCF promet du mieux

La SNCF, interpellée par Erwann Balanant, explique que Montparnasse est une gare compliquée, celle d'où partent le plus grand nombre de train, mais la situation devrait s'améliorer, grâce à des travaux.

Le maire de Riec-sur-Belon, Sébastien Miossec, affirme qu'il est lui aussi très vigilant : "Sur 7 trajets sur la LGV, j'ai eu 5 trains en retard! Parfois quelques minutes mais j'ai aussi eu deux fois 3/4 d'heure de retard!" Les élus rappellent que le prix à augmenté, et que la promesse doit donc être au rendez-vous.