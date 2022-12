Trains à un euro : "un grand succès" qui montre "une vraie attirance pour le train", salue Jean-Luc Gibelin

L'opération TER à 1 euro renouvelé les 3 et 4 décembre a été un "grand succès" malgré les grèves et les difficultés de réservation, a affirmé sur France Bleu Gard Lozère Jean-Luc Gibelin, vice-président communiste de la région Occitanie chargé des Transports. "Nous avons vendu 65 500 billets à 1 € sur ce week-end là, c'est 140 % de plus que le même week-end l'année dernière. C'est la confirmation que nous avons eu raison de vouloir promouvoir ce TER à 1 €", poursuit-il. Cette opération sera renouvelé tous les 1ers week-ends de chaque mois désormais.

Une étude est menée auprès des clients. 2 500 personnes ont pour l'instant répondu : "29% confirment que c'est la première fois qu'ils prenaient le train, il y a donc une vraie attirance, "44 % le reprennent une fois derrière, y compris si c'est à plein tarif." De quoi conforter le vice-président aux transports dans une politique tarifaire attractive : "on a un million de billets à 1 euro sur toute l'année, des tarifs intéressants pour les 18-26 ans, la gratuité par l'usage avec les taux régressifs pour les plus de 60 ans etc ". "Il y a de plus en plus de monde dans le train", affirme-t-il, la fréquentation des TER a augmenté de 20% depuis 2019.

La majorité régionale réunie à Saint-Martin-de-Valgalgues pour parler transport

La majorité régionale en Occitanie se réunit ce jeudi 8 décembre à Saint-Martin-de-Valgalgues pour le premier atelier des Rencontres de la gauche, lancées par la présidente de région Carole Delga. Ce rendez-vous auquel 300 personnes vont participer mettra au centre la thématique des transports. Il rappelle que 3 500 des 4 500 communes de la région sont en dehors des grandes agglomérations, " c'est important d'y aller ".

Ca doit permettre de continuer à construire l'espoir, à ouvrir une perspective, c'est un moment de partage ", avance Jean-Luc Gibelin, ajoutant que l'objectif est " d'avoir cet aller retour entre les usagers et ceux qui décident pour améliorer la mobilité". L'objectif de ce rassemblement est aussi politique et de continuer la volonté de Carole Delga de s'affirmer à côté de la Nupes. "La question n'est pas d'être pour ou contre la Nupe, elle est de pouvoir travailler ensemble à une perspective, à montrer un espoir, être dans le concret, dans la gauche utile", se défend l'élu communiste.