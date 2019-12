Trains, bus, tram : Perturbations en série à prévoir cette semaine en Champagne-Ardenne

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit et avec elle son lot de transports perturbés. En Champagne-Ardenne, la SNCF poursuit sa grève et les réseaux Citura et TAC durcissent le mouvement toute la semaine.

Champagne-Ardenne, France

Deuxième semaine de mobilisation contre la réforme des retraites et deuxième semaine de pagaille dans les transports en commun. La Champagne-Ardenne n'est évidemment pas épargnée avec des perturbations qui persistent sur le réseau SNCF mais aussi sur les transports en commun de Reims et Charleville-Mézières.

Perturbations sur les réseaux Citura et TAC

Le syndicat CGT appelle les conducteurs du réseau Citura à cesser le travail à différents moments de la journée et ce sera comme ça toute la semaine. Seules les lignes 14 à 18 et 23 devraient circuler sans encombre. Ce lundi, les bus et trams seront rentrés au dépôt entre 9h et 10h et entre 15h et 16. Pour mardi, journée de grève nationale, aucun service entre 10h et 13h puis entre 15h et 16h. Le réseau de bus de Charleville-Mézières (TAC) sera aussi quasi nul ce lundi, les usagers devront se contenter d'un service minimum pour les lignes A1 et A2.

Prévisions SNCF pour le lundi 16 décembre

La grève contre la réforme des retraites se poursuit ce lundi et le trafic des TER sera toujours perturbé, 51 bus ont été commandés pour assurer certains trajets.

Paris - Châlons-en-Champagne : 4 allers-retours

Givet - Charleville-Mézières : 1 aller-retour

Reims - Charleville-Mézières : 2 allers-retours

Reims - Laon : 2 allers-retours

Reims - Épernay : 4 allers-retours

Pour les TGV :

Paris - Reims : 3 allers-retours

Paris - Champagne-Ardenne TGV : 2 allers

Champagne-Ardenne TGV - Nancy : 1 aller

Champagne-Ardenne TGV - Strasbourg : 1 aller

Aucun Ouigo ne sera en circulation. La SNCF rappelle que son plan de transport est disponible chaque soir à 17h pour le lendemain. Les trains en circulation pour la période de Noël seront connus à partir de mardi.