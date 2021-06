Trains des frontaliers : la vie (presque) comme avant

Le déconfinement et la fin progressive du télétravail sonnent comme le retour à la normale pour une bonne partie des travailleurs frontaliers qui prennent le train sur la ligne Metz-Thionville-Luxembourg.

La vie a repris son cours sur la ligne TER la plus fréquentée du Grand Est. "Les voyageurs sont de retour depuis bientôt un mois" décrit Dimitri Janczak, secrétaire-adjoint de l'Association des Voyageurs du TER Metz-Luxembourg, "et depuis une semaine nous avons à nouveau 100% des trains qui circulent entre Metz et Luxembourg."

Reprise du trafic... et des perturbations

Mais sur cette ligne quotidiennement empruntée avant la crise du Covid-19 par plus de 12.000 travailleurs transfrontaliers, les perturbations restent régulières. Si la question des adaptation des trains au nouveau système de sécurité européen est résolue, suppressions, retards ou compositions de trains inadaptées sont toujours fréquents. Les problèmes connus depuis plusieurs années ne sont pas évanouis avec la pandémie.

"On est déjà serrés comme des sardines en tant en normal, mais en ce temps de pandémie et les mesures de distanciations sociales, il y a une nécessité plus grande d'avoir des trains au maximum de leur capacité." L'infrastructure reste en effet la même avec des problèmes récurrents côté luxembourgeois, où d'importants travaux sont tout de même menés actuellement.

Toutefois, Dimitri Janczak salue la prise de conscience de la région sur l'importance de la ligne, l'augmentation de la fréquence des trains, les investissements, l'achat de rames supplémentaires, "mais cela n'arrive pas en un tour de main. On a pris la mesure mais il faudra aller au delà."