Trains en Normandie : des perturbations à venir sur plusieurs lignes dans la région

La SNCF annonce des perturbations sur les rails normands pour les semaines à venir. Deux lignes sont concernées : la ligne Cherbourg-Paris et la ligne Caen-Tours. Des problèmes de circulations et des suppressions de trains sont attendus pour deux raisons principales : la maintenance et les grèves.

Lundi 28 et Mardi 29 août 2023, des perturbations sont à prévoir sur la ligne reliant la cité caennaise à Tours. Un mouvement de grève reconductible des aiguilleurs en région Pays de la Loire va perturber le trafic dans les deux sens de circulations. La SNCF demande aux voyageurs de surveiller la disponibilité des trajets la veille à partir de 17 h via les différents canaux de réservation de billets. De nouveaux travaux sur la ligne Cherbourg-Caen-Paris La principale ligne normande reliant la région à la capitale va aussi être perturbée, mais en septembre. En cause, des travaux sur les voies au niveau d'Evreux dans l'Eure. Les trains ne pourront pas circuler entre 00 h samedi et 16 h dimanche, les week-ends des 2 et 3 septembre, 16 et 17 septembre mais aussi du 30 septembre au 1er octobre. Des cars de substitution seront mis en place, les samedis.