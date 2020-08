Après les incroyables retards accusés par plusieurs trains entre le Sud-Ouest et la capitale, dans la nuit de dimanche à lundi, Jérôme Attou, directeur de crise à la SNCF, annonce que le billet sera remboursé et que les voyageurs auront droit à deux billets gratuits.

Trains en retard dans le Sud-Ouest : les passagers seront remboursés et auront droit à deux billets gratuits

Pas sûr que cela suffise à calmer la colère des usagers. C'est une nuit cauchemardesque que plusieurs milliers de passagers de la SNCF ont vécu entre ce dimanche et lundi. Un train, bloqué sur les voies entre Dax et Bordeaux, accuse notamment un retard de 20h à l'arrivée dans la capitale, ce lundi matin. "Nous allons rembourser le billet, et les voyageurs auront deux billets gratuits" pour leurs prochains voyages, a annoncé Jérôme Attou, directeur de crise à la SNCF, lors d'une conférence de presse, ce lundi.

A l'origine des retards pour une dizaine de TGV et de nombreux autres trains ce dimanche, des pannes de caténaires en série entre Dax et Bordeaux. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebarri, avait d'abord parlé d'un remboursement à hauteur de 300 %.

Jérôme Attou a également évoqué la "prise en charge totale des frais annexes" des voyageurs, comme par exemple les frais éventuels d'hôtels.

Selon une estimation de la SNCF, 5.000 voyageurs environ ont subi des retards ou des annulations de train à cause de ces pannes de caténaires. Le nombre de passagers et de trains concernés ne peut être précisément chiffré, explique la SNCF.