Coronavirus : la reprise du chantier du Charles de Gaule Express contestée par l'association Plus de Train

Conséquence du confinement : de gros projets de transports en commun sont à l'arrêt. Notamment les chantiers du Grand Paris Express : le prolongement de la ligne 14, l’automatisation de la ligne 4 ou encore la création de la ligne Charles de Gaule Express quand d'autres redémarrent. C’est le cas notamment du prolongement du RER E porte Maillot.

Cette reprise partielle est une bonne nouvelle, selon Arnaud Bertrand, porte-parole de l'association d'usagers "Plus de trains" qui conteste toutefois le choix des priorités du gouvernement.

"Il faut que le redémarrage des travaux s’élargisse à d’autres chantiers. Notamment la ligne 14" explique Arnaud Bertrand, invité de France Bleu Paris ce jeudi : "C’est de loin pour nous la reprise la plus souhaitée, la plus importante. Surtout pour les usagers de la ligne 13, qui voyagent dans des conditions épouvantables, notamment à Saint Denis, Asnières ou Clichy". La ligne est sensée ouvrir au public à l'automne. "Le gros œuvre est terminé. On en est aux installations des nouvelles stations, à la vérification du fonctionnement des métros automatiques" précise t'il.

La reprise du chantier du Charles de Gaule Express fait polémique

L'association d'usagers reproche un manque de clarté de la part du gouvernement : "s’il a annoncé que ce chantier n’avait pas repris, certains élus ont constaté le contraire : la ville de Mitry-Mory notamment, impactée par les travaux, suit ce projet de près. Elle nous a envoyé des photos de dizaines de camions à nouveau en service. Il y a un sens des priorités qui nous échappe alors que le gouvernement nous assurait que les transports du quotidien étaient bien sa priorité".

Un projet qui ne sert à rien

Pour l'association "Plus de Trains" la ligne Charles de Gaule Express qui doit relier l'aéroport de Roissy à la capitale est un projet "élitiste, qui ne sert à rien pour l’usager local, et qui à encore moins de sens qu'avant, avec la remise en cause de l’aérien". "Pourquoi mettre le paquet sur celui-là alors qu’on a tant besoin sur les lignes du quotidien des Franciliens", d'autant plus qu'il se fait au détriment des RER poursuit le porte-parole de l'association qui n'a pas été sollicitée ni associée à la réflexion collective, mise en place avec le préfet de la région, et portant sur reprise des chantiers.

Plus de train souhaite que les conditions de sécurité des ouvriers liées à la protection contre le virus du Covid 19 soient réunies le plus rapidement possible afin que les chantiers "indispensables au quotidien des Franciliens reprennent au plus vite". Pour Arnaud Bertrand, "il est tout à fait compréhensible qu’il y ait 2 à 3 mois de retard. Ce qui nous embêterait c’est que ces projets prennent un an de retard".

Eviter de reprendre les transports en commun aux heures de pointe

A partir du 11 mai, une grande partie de la population pourra reprendre le chemin du travail. Mais dans quelles conditions se déplaceront les Franciliens ? Habituellement entassés à 6 usagers par m2 aux heures de pointe, pourront-ils respecter la distanciation préconisée d'un mètre ? Pour leur sécurité, l'association Plus de Train encourage tous ceux qui peuvent poursuivre le télétravail après le 11 mai à le faire. Elle invite ceux qui n’ont pas de distances domicile-travail trop longues à se déplacent à vélo et recommande d'éviter les heures de pointe pour désengorger les rames : "Si possible, éviter les transports en commun entre 8h et 9h afin de lisser le trafic et étaler au mieux la fréquentation des transports".

Quel trafic à la SNCF depuis le confinement ?

Le trafic ferroviaire a atteint "un plancher" depuis la fin du mois de Mars avec notamment 42 TGV par jour sur environ 700 habituellement, a indiqué la SNCF. Le trafic des Transiliens est assuré à 25%.