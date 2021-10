Trains express régionaux: pas d'ouverture à la concurrence avant 2030 sur les lignes sarthoises

C'est ce qu'affirme Roch Brancour, vice président du conseil régional, chargé des transports et de la logistique. Il était l'invité de France Bleu Maine, ce vendredi matin

France Bleu Maine : l'ouverture à la concurrence est sur les rails. Vous avez lancé les premiers appels d'offres pour des lignes en Loire Atlantique. Et en Sarthe, c'est pour quand ?

Roc Brancour : Pour la Sarthe, c'est plutôt à la fin du processus, donc à l'horizon des années 2030, 2030, 2031. Mais il est effectivement lancé dans la Loire Atlantique et progressivement, l'objectif, c'est d'ouvrir à la concurrence tout le réseau régional.

FB Maine : Quelles sont les entreprises susceptibles de postuler ?

Roc Brancour : Alors, on ne vise pas une entreprise en particulier. L'objectif de la région et de sa présidente Christelle Morançais, c'est que la région, pour faire fonctionner les TER, puisse avoir le choix entre plusieurs exploitants. Cela veut dire que demain, après l'ouverture à la concurrence, peut être que ça sera toujours du personnel de la SNCF qui fera fonctionner les trains. Mais simplement, il y aura une compétition en quelque sorte entre les entreprises pour qu'ensuite la région choisisse celle avec laquelle elle veut travailler, peut être la SNCF et peut être d'autres. Il y a la RATP qui est intéressée. Il y a Transdev, qui sont des sociétés françaises, et il y a aussi la SNCF et des compagnies de pays voisins, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie.

FB Maine : Quelles sont les garanties que vous demandez en matière de sécurité? Parce qu'évidemment, c'est la question que se posent tous les usagers.

Roc Brancour : En fait, les garanties qu'on demande, elles sont déterminées par la loi et la réglementation, puisque celle ci définit vraiment tout un tas de règles très compliquées, très élaborées pour garantir que l'opérateur fait fonctionner les trains en toute sécurité.

FB Maine : On prend souvent l'exemple de l'Angleterre où la libéralisation du rail a conduit à plusieurs accident dramatiques. Est-ce que cela pourrait se produire chez nous ?

Roc Brancour : Non, parce qu'en Angleterre, ils ont ouvert à la concurrence le réseau, c'est à dire les rails, l'infrastructure. Et ce n'est pas du tout l'objectif en France. L'objectif en France, c'est que les rails restent gérés par SNCF Réseau. En revanche, la circulation des trains peut être confiée à d'autres opérateurs que SNCF, comme comme on l'envisage nous aujourd'hui, de l'ouvrir avec d'autres opérateurs. Mais les rails resteront toujours un monopole de SNCF Réseau.

FB Maine : L'enjeu pour la région, c'est de faire des économies. De quel ordre

Roc Brancour : Effectivement, on veut faire baisser les coûts parce qu'on veut augmenter le nombre de trains qui circulent. On pense que les habitants de la région prendront plus le train s'il y a plus de possibilités de le prendre avec des horaires mieux répartis sur la journée. C'est notre objectif. Et ça coûte cher. C'est la raison pour laquelle on veut mettre en compétition les opérateurs pour faire baisser les coûts et réinvestir les économies dans plus de trains qui circulent.

FB Maine : Ça, c'est pour le futur. Passons au présent avec la desserte TGV en gare du Mans. Il y a 14 allers retours par jour actuellement, mais la convention passée avec la SNCF se termine fin janvier. Est ce qu'il y a un risque que la gare du Mans perde des trains vers Paris?

Roc Brancour : Nous ne pensons pas qu'il y a un risque de perdre des trains, que ce soit au Mans ou à Laval ou dans les gares qui sont inquiètes de ça. En revanche, c'est vrai que cette convention se termine et donc il y a des discussions avec TGV pour pouvoir s'assurer qu'il n'y aura pas de diminution à l'avenir. Ce n'est pas une prérogative de la région. Les TGV, c'est une procédure de l'État. Mais on s'implique quand même dans la discussion pour s'assurer qu'il y a toujours un bon niveau de desserte et le même niveau de desserte. ] avec des horaires aussi correspondant aux habitudes et aux besoins des usagers, notamment des travailleurs avec des horaires qui correspondent aux navetteurs et à ceux qui vont quotidiennement plusieurs fois par semaine pour le boulot à Paris.

FB Maine : Autre dossier, celle de la halte ferroviaire à l'hôpital du Mans. On en parle depuis longtemps. Où en est on?

Roc Brancour : D'abord, c'est très rare qu'il y ait des ouvertures de nouvelles gares sur la région, donc il faut s'en réjouir. Ça prend du temps. Là, fera presque 10 ans en 2023 quand elle va ouvrir. Et donc on est très heureux de cette perspective de pouvoir avoir une nouvelle desserte autour du Mans près de l'Université de l'hôpital, où il y a beaucoup de gens qui viennent travailler ou qui viennent consulter au quotidien rapidement. On va augmenter le nombre d'arrêts sur la ligne pour offrir des solutions, pour que les gens prennent le train, pour aller là bas plutôt que leur voiture

