Trains : la carte "Avantage" SNCF bientôt moins avantageuse

Si vous avez une carte "Avantage" SNCF, c'est une mauvaise nouvelle pour votre porte-monnaie. Les voyages vont bientôt vous coûter plus cher. Cette carte permet de bénéficier de tarifs réduits et de prix plafonnés, à condition pour les 28-59 ans d'effectuer une partie de leur voyage pendant un week-end. Mais la SNCF a annoncé ce dimanche que les tarifs plafonnés allaient tous augmenter de 10 euros à partir du 29 août.

ⓘ Publicité

Dix euros de plus pour tous les tarifs plafonnés

Pour les trajets de moins de 1 heure 30, les plafonds vont passer de 39 à 49 euros. De 59 à 69 euros pour les trajets entre 1 heure 30 et 3 heures et de 79 à 89 euros pour les trajets les plus longs. Le prix d'achat de la carte, fixé à 49 euros, reste lui inchangé.

Le géant ferroviaire justifie cette augmentation par la hausse de ses coûts, sur fond d'augmentation du prix de l'énergie. La SNCF assure que cela "s'inscrit bien dans la limitation de la hausse tarifaire à 5% en moyenne en 2023, qui n'est donc pas remise en cause". Le 10 janvier dernier, l'entreprise avait en effet appliqué une augmentation de 5% sur les billets des grandes lignes.

Des billets intercités à 19 euros tout l'été

En parallèle de ces augmentations, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a annoncé il y a dix jours que la SNCF allait proposer des billets à 19 euros pour des trajets en Intercités, jusqu'au 15 juillet. Ce lundi matin, le ministre a annoncé sur France 2 que l'opération allait durer jusqu'à la fin du mois d'août. "Il reste aujourd'hui plus de 100.000 billets Intercités à 19 euros, donc on continue cette opération jusqu'à la fin de l'été", a indiqué Clément Beaune.