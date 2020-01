Trains : léger mieux ce week end en Pays de la Loire, pour les retours de vacances

Pour ce week end de retour de vacances, le trafic des trains est un peu meilleur en Pays de la Loire, notamment en direction et en provenance de Paris.

Un peu plus de trains, ce week end, en gare de Nantes (photo d'illustration)

Pays de la Loire, France

Le trafic des trains reste perturbés ce week end avec la poursuite de la grève contre la réforme des retraites, mais c'est quand même un peu mieux pour les retours des vacances de Noël.

Trois TGV sur quatre samedi

Ce samedi, il y a trois TGV sur quatre entre notre région et Paris, un TER sur deux en Pays de la Loire mais aucun Intercité, ni entre Nantes et Bordeaux, ni entre Nantes et Lyon.

Pour ce dimanche, ce sera sept TGV sur dix, toujours un TER sur deux et toujours aucun Intercité.

Pour la semaine prochaine, trois journées de mobilisation interprofessionnelle sont annoncées par la CGT, FO, la FSU et Solidaires le jeudi 9, le vendredi 10 et le samedi 11.