Trains Nomad : la Région Normandie va augmenter ses tarifs de 6% en 2023

L'inflation et la crise énergétique n'échappent pas non plus à la SNCF et à la Région Normandie. Le prix des abonnements mensuels ainsi que les billets uniques vont augmenter d'environ 6%. L'augmentation de ces tarifs sera applicable sur les billets pour les trains circulant à compter du 27 mars 2023 pour les billets uniques, ce sera le 1er avril pour les abonnements mensuels/annuels.

+ 5% sur les billets occasionnels TEMPO

+ 6% sur les abonnements régionaux

+ 7% sur les billets occasionnels Krono+

Pourquoi les billets augmentent ?

"Nous ne souhaitions pas diminuer l'offre de transport en 2023, la Région absorbe donc au 3/4 cette inflation et 1/4 sera absorber par les voyageurs" indique Jean-Baptiste Gastinne, Vice-Président de la Région Normandie, chargé des transports. Il ajoute que "si la Région devait tout couvrir, on aurait dû supprimer des trains, ce n'était pas l'objectif".

"Comme toutes les collectivités, on est confronté à une inflation générale, à des surcoûts liés aux prix de l'énergie, mais peut-être encore plus que d'autres, parce que la Région Normandie organise les transports. Et évidemment, dès lors qu'on parle d'énergie, on parle des transports, du transport ferroviaire en l'occurrence, nos trains fonctionnent avec de l'électricité ou avec du gasoil. Dans les deux cas, il y a un surcoût à absorber qui est considérable pour l'année 2023" affirme le Vice-Président de la Région.

Quelques exemples

Ces augmentations concernent toute la Région Normandie. Par exemple, votre abonnement annuel Rouen/Yvetot passe de 73,40 euros à 77,80 euros par mois. Si vous prenez le train entre Caen et Lisieux, votre abonnement passera de 87,60 euros à 92,86 euros par mois. Les billets uniques ne seront pas épargnés par la hausse, par exemple, un trajet entre Caen et Coutances passera de 20 euros à 21 euros quand un Rouen/Paris prend 1,20 euro.

Jean-Baptiste Gastinne a indiqué la volonté de fixer les tarifs pour les jeunes : "il faut souligner l'absence d'augmentation pour les abonnements des jeunes", soit les abonnements Tempo -26 ans intra Normandie et les abonnements élèves-étudiants-apprentis. Si les billets à -50% sont maintenus, les moins de 26 ans seront tout de même confrontés une augmentation sur un billet unique. Par exemple, sur un Caen/Lisieux, le billet passera de 4 euros à 4,20 euros.

La Région veut continuer à investir dans le ferroviaire

En 2019, le président de SNCF Réseau, Luc Lallemand et Hervé Morin, Président de la Région Normandie, se sont engagés dans un contrat de performance pour améliorer la performance du réseau ferré et la qualité de service des trains en Normandie. Un plan de 2 milliards d'euros pour moderniser tout le réseau est investi depuis six ans sur le ferroviaire en Normandie. Une hausse des tarifs qui contribue donc à maintenir une capacité à investir et préserver l'équilibre financier de la Région.

"La dernière fois que la Région Normandie a augmenté le tarif de ses abonnements, c'était en 2017/2018. Les associations de voyageurs normandes comprennent le sens de ces augmentations, nous n'avons pas le choix" conclut l'élu en charge des transports.