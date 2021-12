Trains PACA : le Premier ministre annonce l'ouverture de l'enquête publique

Le Premier ministre Jean Castex confirme ce mardi l'ouverture de l’enquête d’utilité publique sur les phases 1 et 2 du projet de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, à partir du 17 janvier et jusqu'au au 28 février 2022. C'est une nouvelle étape après la concertation publique sur ce projet, où les usagers pouvaient déjà donner leur avis et qui s'est terminée le 16 août dernier. Dans cette nouvelle phase d'enquête publique, c'est le projet complet qui est présenté et durant laquelle les usagers par exemple peuvent faire des observations et des propositions.

Ce projet ferroviaire LNPCA vise à « désaturer les nœuds ferroviaires de Marseille, Toulon, Nice », avec à terme une liaison plus fluide entre Marseille et Nice : davantage de régularité, des fréquences renforcées et des temps de parcours diminués. Elle a également pour objectif l’amélioration des conditions d’exploitation et de robustesse du réseau existant (phases 1 et 2).

La phase 1 dont les travaux débuteront dès 2023 (et mise en service en 2030) prévoit :

la réalisation de la gare TGV de Nice Aéroport à quatre voies à quai

des aménagements pour le RER toulonnais,

le réaménagement du plateau de la gare de Marseille-Saint-Charles et des voies des faisceaux Est et Ouest qui y convergent.

La phase 2 mènera à des aménagements entre Cannes et Nice de la navette azuréenne et de la traversée ferroviaire souterraine de Marseille. Elle démarrera en 2027 pour une mise en service d’ici l’horizon 2035.

A ce stade, le coût cumulé des phases 1 et 2 est estimé à près de 3,5 milliards d'euros, financés à 40% par l'Etat et 40% les collectivités locales, avec une hypothèse de financement européen de 20%.