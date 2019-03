Trains, passage à 90km/h sur la RN13 : le mal des transports du président de la JS Cherbourg handball

En pleine conférence de presse pour annoncer la prolongation d’un joueur, le chef d’entreprise cherbourgeois a bruyamment ouvert une parenthèse. Son équipe, qui joue vendredi soir à Nancy, devra faire le voyage du retour en car, faute de trains disponibles entre Paris et Cherbourg à cause de travaux ce week-end.

La goutte d’eau pour Vincent Ferey qui en a aussi profité pour critiquer la décision du Préfet de passer de 110km/h à 90km/h la portion de la RN13 entre Cherbourg et Valognes.

« A l’heure où on nous dit faut prendre les transports en commun, y’a pas de train ! Vous prenez les voitures, là c’est 90km/h à partir de Valognes. Mais on va où ?! Demain, si on veut développer et amener du monde, il va falloir se poser les bonnes questions. Que peut-on faire sans transport et liaisons cohérentes et correctes ? »