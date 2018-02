La SNCF confirme ce mardi qu'elle va proposer à certains usagers des trains entre Paris et la Normandie une réduction de 15% sur les abonnements pour compenser les perturbations du trafic en cours cette semaine.

Normandie, France

Alors que plusieurs dizaines de trains sont supprimés entre Paris et la Normandie depuis le 12 février 2018 à cause des intempéries des jours précédents, la direction de la SNCF confirme ce mardi une information publiée sur une page Facebook d'usagers des trains intercités. Dans le détail, voici le geste commercial proposé par la SNCF : "Une réduction de 15% sera appliquée sur les abonnements Forfait et Optiforfait lors de l'acquisition ou du renouvellement du coupon hebdomadaire ou mensuel. La mise en vente aura lieu à partir du 20 février. Les abonnés Forfait se verront appliquer la réduction de 15% lors de l'achat de leur abonnement de mars. Les abonnés Optiforfait bénéficieront automatiquement d'une réduction de 15% sur la mensualité de leur forfait de mars. "

Une réduction de 15% sur certains abonnements

Ce mardi, de nombreux usagers de la ligne Le Havre - Rouen - Paris commentent cette annonce sur le réseau social Facebook (voir ci-dessous) et estiment que 15% de réduction ne suffiront pas à compenser leur mécontentement actuel.