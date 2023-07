Trains plus fréquents, navettes bus, forfait spécifique : tout ce qu'on sait sur les transports pendant les JO

Transporter les 14 millions de spectateurs des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris. C'est le défi d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) qui devient ce vendredi partenaire officiel des Jeux de Paris. Avec cet objectif : "que 100% des spectateurs puissent accéder aux sites de compétition en transports en commun", écrit IDFM dans un communiqué.

Pour ce faire, l'offre sera renforcé de 15% par rapport à une journée d'été habituelle sur les lignes de métro et de RER qui desservent les sites olympiques. "Concrètement, cela signifie calculer la capacité de chaque ligne, chaque train, chaque gare, jour par jour, heure par heure, pour chaque compétition, en multipliant les itinéraires alternatifs pour s’assurer de la bonne desserte des sites", détaille IDFM.

A la SNCF, cela représente 4.500 trains en plus par rapport à l'offre d'été, avait expliqué Sylvie Charles, la directrice de Transilien en juin lors d'un colloque sur le sujet au congrès des maires d'Ile-de-France. "Pour nous c'est comme transporter l'équivalent des spectateurs de deux Stade de France chaque jour pendant toute la durée des Jeux Olympiques et paralympiques".

Pour les sites de grande couronne éloignées des transports ferrées, comme à la base nautique de Vaires-sur-Marne, un service de navettes sera mis en place à partir des gares. "Ce sera des départs toutes les 5 minutes mais de plusieurs bus à chaque fois. Tout cela a été travaillé avec les gestionnaires de voirie, les forces de l'ordre, les secours", explique Laurence Debrincat, directrice étude et jeux olympiques à IDFM.

Une application et un forfait spécial JO

Pour aider les spectateurs à se déplacer, une application spécifique sera lancée par Ile-de-France Mobilités en avril. Par ailleurs 5.000 personnes supplémentaires seront mobilisées pour l'accueil et l'orientation dans les gares.

Un nouveau forfait "Paris 2024", valable une journée ou plusieurs journées sera également mis en place pendant les Jeux. Et pour éviter les longues files d'attente aux guichets et aux bornes d'achat, il sera d**isponible sur tous les smartphones (**Android ou Apple). Les tarifs seront déterminés en décembre.

Un service de navettes pour les spectateurs en fauteuil roulant

Pour faciliter les déplacements des spectateurs en fauteuil roulant, un service de transport dédié sera disponible, sur réservation. Des navettes partiront depuis les grandes gares parisiennes (Gare de Lyon, Gare d’Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est ainsi que Rosa Parks sur le RER E).

Elles pourront utiliser les voies olympiques réservées pour se rendre sur les sites de compétition. Cette solution sera déployée en complément des parkings réservés aux spectateurs en fauteuil roulant aux abords des sites de compétition.

Des bus et cars pour les accrédités

Les athlètes, officiels, fédérations et journalistes seront quant à eux transportés par des bus et cars qui emprunteront aux aussi les voies réservées. Environ 1000 bus et cars, soit l’équivalent du réseau de transports de Lyon, seront déployés le temps des Jeux pour transporter 200 000 accrédités, en plus de l'offre de transports publics.