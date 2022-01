Trains retardés en Nouvelle-Aquitaine, la CGT dénonce la gestion de la Région

Depuis fin novembre, la CGT Cheminot estime que plus d'une centaine de trains ont été retardés ou annulés entre Hendaye, Pau et Bordeaux. Les dernières rames, plus modernes, ne sont pas adaptées aux épisodes de givre.

100. Plus d'une centaine de trains ont été retardés ou annulés depuis fin novembre entre Hendaye, Pau et Bordeaux. "Un triste record" pour la CGT Cheminots qui pointe du doigt la gestion de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le dossier. Tout est lié à l'arrivée, selon le syndicat, des nouvelles rames Régiolis, fabriquées par Alstom. Problème : à chaque fois que le thermomètre passe en dessous de 0 et que le givre fait son apparition, ces nouvelles rames sont mises à l'arrêt.

Des rames arrivées suite à une commande publique passée il y a plus de cinq ans, alors que la Région était divisée en trois entités : l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et Limousin. Ces nouveaux trains donc sont certes plus modernes mais aussi plus dépendants à l'électronique. Le problème, c'est qu'avec le givre, le pantographe a dû mal à capter l'électricité. Des faux contacts entrainent des pannes de ces rames auto-motrices, 100% électroniques. Pour ne pas avoir à intervenir sur un train en détresse au milieu du parcours, "une intervention délicate voire catastrophique" explique Sebastien Gelès, secrétaire CGT SNCF à Hendaye, "la SNCF supprime les trains."

"Un choix politiques"

Pour le syndicat cheminot, il faudrait d'abord que la Région Nouvelle-Aquitaine préempte les anciennes rames renouvelées dans le parc des autres collectivités. "C'est déjà un choix politique, qui a été fait lors de l'achat du matériel, explique Sebastien Gelès. Le Poitou-Charentes par exemple avait opté pour renouveler des rames bi-modes, qui fonctionnent notamment avec un moteur diesel, et qui peuvent prendre le relais en cas de situations difficiles. Pas l'Aquitaine."

Pour le syndicat cheminot, l'autre solution passe par le déploiement rapide de trains racleurs, qui permettent de dégager la route en passant 15 minutes avant les rames voyageurs. Le corolaire étant plus de de matériel, de moyen et de personnel, ce qui signifie clairement des investissements direct de la part de la Région. La CGT cheminot plaide pour un plan d'investissement pour transformer "les rames tout électroniques" qui circulent actuellement en Aquitaine, en "rames bi-mode" avant l'hiver prochain. "Un peu, comme lorsqu'on adapte sa voiture essence avec un kit bio éthanol ou GPL", décrit Sebastien Gelès. "Problème : chaque acteur (la Région, la SNCF, SNCF Réseau et Alstom, ndlr) se renvoie la responsabilité et aucun ne veut prendre de décision sur le sujet." La CGT demande ainsi un plan d'urgence pour les TER.

Pour l'heure, la Région Nouvelle Aquitaine n'a pas donné suite à nos sollicitations.