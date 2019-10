Trains sans contrôleur : "On est passé à côté d'une catastrophe monumentale"

Pays Basque, France

Retour à la normale à la SNCF, après 3 jours de mobilisation des cheminots. Mais le bras de fer se poursuit sur la question de la sécurité des trains, après l'accident survenu la semaine dernière dans les Ardennes. Mercredi 16 octobre, Un TER a heurté un camion à un passage à niveau défectueux. Le conducteur, qui a porté secours aux passagers alors qu'il était lui même blessé, était le seul agent SNCF à bord.

33 trains sans contrôleur au Pays basque

Une situation qui scandalise la CGT, qui s'était déjà mobilisée à plusieurs reprises pour dénoncer l'absence de contrôleurs dans certains trains. Pour Julien Delion, délégué CGT Cheminots à Bayonne, le droit de retrait des cheminots était tout à fait justifié.

"Sans contrôleur de train à bord, le conducteur est seul. Il ne peut pas gérer et la circulation et la sécurité des usagers. Au Pays basque 33 trains sans contrôleurs ont circulé depuis le mois d'avril, c'est inadmissible." ..."On est passé à côté d'une catastrophe monumentale, il y aurait pu avoir des morts, heureusement il n'y en a pas eu. Les cheminots n'ont pas fait un petit caprice, ils ont juste alerté et ont fait valoir leur droit de retrait car c'est le code du travail qui le permet."

