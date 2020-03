Trains SNCF, Ouigo : vous pouvez dès maintenant réserver vos billets de train pour cet été

C'est le moment de préparer ses vacances d'été. La SNCF ouvre ce mardi 10 mars à 6h la vente les billets pour la période allant du 4 juillet au 30 août pour les TGV et Intercités, et jusqu'au 12 décembre pour les Ouigo.

La SNCF donne le coup d'envoie des préparatifs pour les vacances d'été. La compagnie ferroviaire ouvre mardi 10 mars à 6 heures la vente des billets Ouigo et des TGV de l'été et l'automne. L'intérêt de réserver si tôt est de s'assurer une place lors des week-ends de grands départs et parfois d'obtenir des tarifs plus avantageux sur certains trains.

Réservation Ouigo jusqu'au 12 décembre

Dès ce matin vous pourrez préparer vos petites escapades estivales ou d'arrière-saison, la vente des billets est ouverte pour les billets TGV et Intercités du 4 juillet au 30 août et jusqu'au 12 décembre pour les Ouigo.

TGV, Ouigo, Intercités à partir de 10 euros

Si vous envisagez d'aller bronzer sur la plage cet été ou un week-end en amoureux cet automne, les tarifs débutent à 10 euros pour un aller simple, sur une sélection de trains, et vers 41 destinations en France, dans la limite des places disponible.

La SNCF promet même à ceux qui voyagent en famille des milliers de billets à partir de 10 euros et 5 euros pour les enfants.

Mais il est prudent de connaitre précisément la date de ses voyages, car ces billets ne sont pas remboursables, mais échangeables sous conditions.

Les jours de grands départs les prix s'envolent

Pour profiter du contingent de place à tarifs réduits il faut souvent accepter de voyager en semaine, à des horaires décalés, tôt le matin ou en milieu d'après-midi.

Même si l'on ne trouve pas de tarif réduit, réserver à l'avance permet de s'assurer d'avoir une place dans des trains qui affichent souvent complet lors des vacances et particulièrement les week-ends de grands départs. Dans ces cas, les prix des dernières places s'envolent.