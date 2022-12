TER supprimés en Dordogne : "la Région Nouvelle-Aquitaine nous délaisse" dit le maire de Sarlat

Plus aucun train sur la ligne 33 qui assure la liaison Sarlat-Bergerac-Bordeaux, comme pour d'autres villes des Nouvelle-Aquitaine, les après-midi du 19 décembre au 2 janvier 2023. Plusieurs TER en moins le week-end, un en semaine. La SNCF manque d'aiguilleurs et a mis en place quelques cars de substitution. Cette solution n'est pas suffisante pour l'association des usagers Périgord Rail, comme pour les élus locaux du Sarladais, qui demandent des comptes à la Région, en charge des transports.

ⓘ Publicité

En attendant les voyageurs prennent le train plus tôt, à 12H51, en gare de Sarlat. "Je m'adapte comme je peux mais c'est compliqué", désespère légèrement Emilia. Elle vit à Bordeaux depuis quatre ans et revient souvent voir sa mère à Sarlat. "Des fois, je prends le bus pour aller à Brive, puis de Brive à Bordeaux, poursuit la jeune femme. D'ici à Brive, [c'est] une heure à peu près en voiture et après je prends le bus pour 2h40. Ça m'énerve, je ne peux rien faire, je ne peux pas me déplacer autrement."

Adapter ses journées de travail

Benjamin ne se rend pas jusqu'à Bordeaux. Il vient de commencer un nouveau travail à Sarlat et il est obligé de rentrer chez lui, à Saint-Cyprien, à midi : "C'est à côté, mais ce n'est pas à côté non plus. C'est la campagne et sans véhicule, c'est compliqué." Il s'adapte : "Cela fait deux semaines que je me débrouille avec des collègues pour rentrer [chez moi], je marche un peu, etc. C'est fatiguant."

La ligne TER 33 est restreinte pendant les vacances de Noël. © Radio France - Lisa Guinic

Le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti, pense aussi aux difficultés pour les touristes à rejoindre la ville lors d'une période cruciale - le marché de Noël de la ville est l'un des plus reconnus du département. Le dernier train Sarlat-Bordeaux part à 19h04 en semaine, résultat il n'y a plus de correspondance pour les autres grandes gares de France à l'arrivée à Bordeaux.

Lettre à la Région

Accompagné de Jérôme Peyrat, maire de la Roque Gageac, de Benoît Sécrestat, maire de Proissans et conseiller départemental, de Fabienne Lagoubie, adjointe à Sarlat et conseillère départementale, et de Christophe Najem, adjoint à l'attractivité et au tourisme à Sarlat, ces élus locaux ont écrit à la Région Nouvelle-Aquitaine, compétente en matière de TER, le mardi 20 décembre dernier.

"C'est vraiment un manque de considération pour ces lignes, dénonce Jean-Jacques de Peretti. Je comprends qu'il faille bien [desservir] la Gironde, Poitiers, mais là nous sommes des délaissés." "Cela doit être une ligne prioritaire pour la Région si elle veut irriguer normalement un espace rural qui est tout à fait dynamique", demande l'édile et président de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir.

"Une situation pas tolérable"

La Région Nouvelle-Aquitaine répond avoir été mise devant le fait accompli par la SNCF. "Nous avons aujourd'hui une situation qui n'est pas tolérable par rapport à ces non-tenues de postes, précise Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports. Il y a eu à une époque un PDG de la SNCF qui disait qu'il y avait trop de cheminots, force est de constater qu'il s'était complètement trompé."

À lire aussi SNCF : des TER en plus sur le sud de la région Nouvelle-Aquitaine

"C'est inédit qu'on ait à ce point des postes d'aiguillage qui ne soient pas tenus, des manque de conducteurs, de contrôleurs, etc., continue Renaud Lagrave. Il y a un vrai défi." La Région Nouvelle-Aquitaine va demander des pénalités à la SNCF, comme cela est inscrit au contrat entre les deux organisations. Cette situation ferroviaire dans le Sarladais n'est en effet pas singulière : des perturbations existent sur les lignes Bordeaux-Périgueux-Limoges, Périgueux-Agen, et Bordeaux-Le Verdon, dans le Médoc.

Manque d'effectif

De son côté, la SNCF considère devoir faire face à un manque d'aiguilleurs important, dû notamment à une grève débutée le week-end du 17 et 18 décembre et à des arrêts maladies liés à la période hivernale. La société ferroviaire dit avoir accéléré les recrutements mais la formation au poste d'aiguilleur dure tout de même neuf mois. Des sessions de recrutement devraient prochainement se terminer.