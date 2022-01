Trains supprimés, horaires inadaptés et ruptures de charges : le ras-le-bol des usagers de Delle-Belfort

La ligne Delle-Belfort ne fait décidemment pas l'unanimité : TER supprimés à la dernière minute, obligation d'effectuer un changement à Meroux et horaires inadaptés à celles des lycéens, étudiants et travailleurs. Déjà qualifiée de "fiasco" par une association d'usagers et épinglée par la Cour des comptes, elle a repris du service en décembre 2018.

Ses publications amènent à de nombreux témoignage : sur Facebook, Frédéric Rousse, conseiller municipal de Delle et usager quotidien de la ligne Delle-Belfort expose régulièrement ses mésaventures. Dernière en date, le jeudi 27 janvier dernier, avec la suppression du TER de 7h40 : "Je suis très respectueux du droit de grève et je comprends qu'il puisse y avoir des dysfonctionnements. Je regrette et m'étonne qu'aucune information ne soit délivrée. Il y a des moyens modernes, via les réseaux sociaux, les sms ou encore les mails !", s'agace-t-il.

Pour le conseiller municipal, il est urgent d'agir, à travers trois axes prioritaires : l'information aux usagers, des horaires adaptés, autoriser les trains suisse à aller jusqu'à Belfort Ville. "Si on veut aller plus loin il faut aussi des tarifs plus adaptés, notamment pour ceux qui ne sont pas abonnés", ajoute-t-il.

S'adapter en permanence

Depuis le mois de novembre et la suppression de certains trains, les horaires ne sont plus adaptés à celles des cours pour les lycéens. Certains parents en appellent donc à la clémence de l'établissement de leurs enfants, comme Mélanie. Tous les jours, son fils arrive à 8h10 à Belfort Ville. "C'est ingérable", déplore-t-elle, ajoutant que son fils se retrouve souvent "sans train le soir, avec la suppression fréquente des trajets après 17h30".