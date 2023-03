Trains TER à 1 euro ce week-end en Occitanie : l'opération finalement maintenue mais avec des aménagements !

Finalement, l'opération train à 1 euro est maintenue pour le week-end à venir, celui du samedi premier et dimanche 2 avril. Annulée dans un premier temps, à cause de la circulation des trains perturbée suite au mouvement social, elle a été rétablie et adaptée.

En clair, si votre liO Train ne circule pas, votre billet sera valable sur l'ensemble des liO Train en circulation ce jour-là entre votre gare de montée et votre gare de descente.

Si vous devez annuler votre déplacement ce week-end, contactez la SNCF.

Pratique