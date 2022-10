TER en Auvergne-Rhône-Alpes : la Fnaut appelle à manifester contre les retards et les trains bondés

"Il faut plus de trains, plus de conducteurs, plus d'agents de train". Voilà la demande que la Fnaut Auvergne-Rhône-Alpes adresse ce jeudi à la Région. Un rassemblement est organisé pour l'occasion devant le siège du Conseil régional à Lyon, sachant que la Fnaut n'a pas pour habitude de manifester. "On a plutôt l'habitude travailler en amont sur les dossiers, mais là on a un énorme ras-le-bol de tous les usagers, et il nous a semblé important de faire remonter tous ces dysfonctionnements du quotidien auprès de la Région qui reste l'entité qui gère les trains en Auvergne-Rhône-Alpes", détaille Nicolas Peyrard.

ⓘ Publicité

Le président de la Fnaut Auvergne-Rhône-Alpes liste des retards, des trains supprimés la veille ou le jour-même et un manque de personnel SNCF. Il salue la convention signée au début du mois d'octobre entre la Région et SNCF Réseau pour tenter de limiter les retards de trains, avec un système de bonus-malus_. "Mais on espère que les effets se feront attendre d'ici quelques mois, et en attendant on a besoin d'actions concrètes pour que dès demain des usagers puissent prendre des trains qui ne soient pas pleins, pas bondés, qui partent à l'heure et arrivent à l'heure"_, nuance Nicolas Peyrard.

20 à 30% des usagers en temps de crise deviennent usagers récurrents

Et pour lui, dans ce but, "la première chose à faire c'est de décider que le ferroviaire soit une priorité régionale__".

Il appelle notamment à la région à commander dès maintenant des rames de trains supplémentaires, ou trouver des solutions avec d'autres régions face à une hausse de la fréquentation des trains TER : "avec l'augmentation du prix de l'essence et du gasoil, beaucoup d'usagers se tournent vers le train donc on s'attend à avoir un afflux important". D'après Nicolas Peyrard, 20 à 30% des usagers du train en temps de crise deviennent des usagers récurrents.

loading