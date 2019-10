Trains vers le Luxembourg : Amélie de Montchalin réclame "une solution concertée" sur le nouveau système de sécurité

Thionville, France

La secrétaire d'Etat aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, était ce lundi en visite à Thionville et elle sera ce mardi au Luxembourg. Elle a rendez-vous avec une ministre luxembourgeoise, ministre de la Grande Région, Corinne Cahen. Elle va évoquer avec elle l'épineux problème des trains équipés du nouveau système de sécurité ERTMS. Après l'accident de Dudelange en février 2017, le Luxembourg ne veut plus repousser les délais d'entrée en vigueur de ce système plus sûr. Ce sera le 1er janvier 2020, or la France n'est pas prête.

Amélie de Montchalin réclame une "solution concertée" avec le Luxembourg sur le système ERTMS Copier

Sans parler officiellement de report, Amélie de Montchalin évoque la nécessité d'une "solution concertée" avec le Luxembourg sur le délai du 1er janvier 2020. Elle estime que la solution proposée pour les 12.000 usagers du TER Metz-Luxembourg de prendre des bus ou de changer de train à Thionville, "ça ne va pas aider le territoire". La SNCF table sur 12 à 14 rames (des 25 rames qui vont au Luxembourg) équipées d'ici la fin de l'année. Un objectif qui laisse certains observateurs sceptiques.