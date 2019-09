Trains vers le Luxembourg : aux retards s'ajoutent des problèmes techniques sur le nouveau système de sécurité

Lorraine, France

Les syndicats de cheminots s'inquiètent encore du retard pris par la SNCF pour équiper les trains français en système de sécurité européen ERTMS sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg. Tous les trains circulant au Grand Duché devront être équipés au 1er janvier 2020 de ce nouveau système et le Luxembourg ne veut pas repousser cette date, après l'accident ferroviaire mortel de Bettembourg en février 2017. Et pour les rames qui ne seront pas équipées, les voyageurs devront s'arrêter à Thionville pour reprendre un autre train.

5 rames équipées à ce jour, il en faudra 12 au 31 décembre

Après avoir interpellé le président de région en juin dernier, la secrétaire régionale de la CFDT dans le Grand Est, Sandrine Marx, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme, après des remontées sur le terrain. Le programme d'équipement des rames françaises a pris beaucoup de retard et en plus de cela, une partie des rames nouvellement équipées présentent des problèmes techniques qui les empêchent de circuler.

Problèmes de câblages et de blindage des câbles

Selon la SNCF, seulement 5 rames sont équipées avec le nouveau système de sécurité ERTMS. Alors que 12 trains doivent l'être d'ici 3 mois. Et au problème de retard se greffent des problèmes techniques. Sur les rames nouvellement équipées, "seulement 2 fonctionnent normalement" d'après Sandrine Marx, la CFDT. Les autres présentent des bugs à répétition, "il s'agit, explique-t-elle, de problèmes de câblages et d'absence de blindage des câbles par endroit, ce qui immobilise le train".

La SNCF maintient son objectif

Les usagers du train sont eux aussi sceptiques. Morgane Bardet, de l'association des voyageurs du TER Metz Luxembourg, se dit "inquiète" et s'attend "à des trajets compliqués". La SNCF de son côté assure qu'elle va mettre "tout en oeuvre pour tenir [son] objectif", et que "les problèmes techniques de ces dernières semaines ont pu être identifiés et traités".

La ligne Nancy-Metz-Luxembourg, avec 12.000 voyageurs quotidiens est l'une des plus fréquentées de France.