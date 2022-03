Trajets Cherbourg-Paris : perturbations ce weekend sur les trains

Samedi 12 et dimanche 13 mars, les lignes Paris-Cherbourg et Cherbourg-Paris sont affectées par des travaux. Les trains continuent de circuler, mais les trajets sont rallongés d'une à deux heures.

À cause de travaux sur la ligne du RER E, à l'ouest de Paris, les trajets entre Cherbourg et Paris vont prendre entre 4h30 et 5h30 contre 3h30, en temps normal.

Les trajets sont allongés sur la ligne Cherbourg-Paris, le samedi 13 et dimanche 14 mars. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

De Cherbourg à Paris

Aucun train ne peut circuler entre la gare de Mantes-la-Jolie et Evreux ce samedi 12 et dimanche 13 mars. Les voyageurs, se déplaçant de Cherbourg à Paris, doivent prendre des navettes entre Evreux et Mantes-la-Jolie, mises en place par la SNCF. Pour le trajet de la gare de Mantes-la-Jolie jusqu'à Paris Saint-Lazare et Paris Montparnasse, des trains TER sont mis à disposition.

Capture d'écran du site SNCF. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

De Paris à Cherbourg

Sur les trajets Paris-Cherbourg, même situation. Des navettes sont à disposition des voyageurs entre Mantes-la-Jolie et Evreux. Des trajets de "substitution" sont aussi proposés automatiquement par la SNCF, avec des correspondances au Mans, à Argentan ou même à Rouen, en fonction des trains.

Travaux terminés à 16h, dimanche 13 mars

La SNCF assure que les voyageurs peuvent retrouver les horaires et trajets habituels, à partir de ce dimanche 13 mars à 16h.

Attention, pour les voyageurs qui prennent des cars-navettes entre Mantes-la-Jolie et Evreux, les vélos sont interdits. Quant aux animaux, ils sont autorisés, en laisse, muselés ou dans une cage.

Horaires et trajets précis sur le site internet suivant.