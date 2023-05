Tram à Bordeaux : après un mois de service, plus de 10 000 voyages par jour sur l'extension vers l'aéroport

Après quatre années de travaux, l'extension de la ligne A du tramway, bifurquant de la station "Quatre Chemins" jusqu'à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, a été inaugurée le 29 avril dernier . Un mois après sa mise en place, son succès va au-delà des prévisions données par Transports Bordeaux Métropole (TBM), avec plus de 10 000 voyages enregistrés chaque jour, plus que les 6 500 annoncés par le réseau le mois dernier.

"Je gagne une heure de trajet"

En ce lundi de Pentecôte, beaucoup de voyageurs attendent, valises en main, le départ du tram depuis l'aéroport pour rejoindre Bordeaux. Jour férié oblige, une rame décolle toutes les 20 minutes, avec en moyenne une cinquantaine de passagers montant à bord. Autant de personnes qui sortent du tram pour prendre leur avion. Parmi elles, Filipe, qui s'apprête à rentrer à Porto : "C'est la première fois que j'ai à me rendre à cet aéroport. C'était très rapide, facile et confortable !" admet-il. Parti du centre-ville de Bordeaux, il a mis 45 minutes pour rejoindre l'aéroport.

Un plus pour les touristes, mais aussi pour les Bordelais. Christelle, qui habite à huit arrêts de tram de l'aéroport voit tout de suite la différence : "Pour moi, c'est super parce que l'arrêt est juste à côté de chez moi. C'est super rapide". Pour elle, qui revient de Valence, le retour à la maison sera beaucoup plus court : "Avant, je faisais le tram A, je m'arrêtais à Mérignac Centre pour prendre la ligne 1. Donc au final, les deux confondus plus la correspondance, je mettais une heure et demie. Là, avec le tram, je gagne une heure de trajet" explique-t-elle. Stéphane, habitant à Pessac, est un habitué des trajets jusqu'à l'aéroport. Il doit prendre l'avion deux fois par mois pour se rendre à Lyon dans le cadre de son travail. Naturellement, cette nouvelle ligne de tramway est un compromis : "D'habitude, je demande à des collègues de me déposer à l'aéroport, ou je prends le bus. Aujourd'hui il n'y en a pas, donc je suis bien content que la ligne de tram soit ouverte ! C'est plus rapide, plus pratique et ça évite les embouteillages".

À chaque départ en direction du centre-ville de Bordeaux, une cinquantaine de passagers montent en moyenne à bord. © Radio France - Hugo Deschamps

"Ça permet d'abandonner la voiture"

Pour certains voyageurs, la voiture constituait le moyen de transport privilégié pour se rendre à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. C'est le cas de Véronique : "Avant, c'était la voiture. Mais c'était forcément plus long avec tous les embouteillages qu'il y peut y avoir. Ce tram, c'est la deuxième fois que je le prends, et je trouve ça génial ! Ça permet d'abandonner la voiture " confie-t-elle. Covoiturer, ou se faire déposer, c'était aussi l'une des solutions employées par Mélanie. Originaire de Bordeaux et vivant désormais à Londres, elle arrive d'Angleterre pour voir sa famille : "En général on m'emmenait en voiture. Là, c'est pratique, c'est sûr !".

Après ce premier mois d'activité, 40% des trajets sont à destination, ou au départ de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.