Tram à Bordeaux : la ligne A est ouverte jusqu'à l'aéroport de Mérignac

Depuis ce samedi matin, ça y est, la ligne A du tramway bordelais peut vous emmener jusqu'à l'aéroport. Le premier voyage réservé à quelques chanceux (officiels et journalistes) a eu lieu à 10h30. Les travaux ont duré quatre ans, et ont coûté 95 millions d'euros. Cinq nouvelles stations ont été créées : Mérignac Soleil, Chemin Long, Cadera-Issartier, Caroline Aigle et, bien sûr, la station Aéroport.

