Tram à Saint-Médard-en-Jalles : "Oui, j'y crois encore !"

Une réunion publique était organisée ce mercredi pour faire un point sur les évolutions de la prochaine rentrée dans la sixième ville de Gironde en termes de transports en commun. Invité de France Bleu Gironde ce jeudi, Stéphane Delpeyrat-Vincent, le maire de Saint-Médard-en-Jalles, se félicite de l'arrivée de deux bus express ou "tram-bus" : "C'est une belle bataille et je suis très heureux d'avoir obtenu ce bus express qui vient de l'université et qui va desservir enfin nos entreprises qui n'avaient aucun transports en commun efficace. On se bat et on attend l'enquête publique sur le tram avec impatience."

ⓘ Publicité

En 2020, le tracé qui était arrêté à l'époque partait d'Eysines Cantinolles, longeait la D1215 et un peu après Le Haillan, redescendait vers Saint-Médard-en-Jalles, "un trajet relativement court, mais qui est quand même important parce qu'aujourd'hui sur la route départementale 1215, c'est très très compliqué depuis l'ouverture de la déviation du Taillan-Médoc." Et de conclure : "Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on n'ait pas prévu la suite et qu'aujourd'hui en soit dans une situation très très compliquée avec un temps de transport qui a doublé sur cet axe." Et à la question "y croyez-vous malgré tout alors qu'on a pu entendre que la prolongation jusqu'à l'aéroport, c'était le dernier grand projet du tram à Bordeaux", la réponse est claire : "Oui, j'y crois encore !"

loading