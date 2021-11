Transport urbain : les élus du Grand Annecy choisissent un mix entre tram et bus

Ce sera du bus... et un peu de tram. Ce jeudi soir, les élus communautaires du Grand Annecy en Haute-Savoie ont choisi de doter l'agglomération de 210.000 habitants d'un futur réseau de bus ET de tram. Sur les 95 conseillers communautaires, 45 se sont prononcés pour un mix entre tram et bus, et 44 pour un schéma "tout bus".

C'est donc, à une voix près, le projet combiné qui l'emporte. Il y aura bien une voie de tram entre Seynod et Pringy. Sur les 95 conseillers, il y a eu 94 votants (il y avait un absent). Le vote aura été extrêmement serré. Cinq conseillers se sont prononcés pour un autre projet, ou ont refusé de participer au vote.

Pour dessiner ce futur schéma de transports en commun en site propre intégral, les élus du Grand Annecy avaient à choisir entre 6 scénarii, pour les 5 branches d'un réseau en étoiles depuis la gare et le centre-ville. Soit du tout tramway, soit du transport combiné tram et BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), soit du "tout bus".

