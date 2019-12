PHOTOS - Première sortie pour le nouveau bus de la future ligne T2 de Tango à Nîmes

Nîmes, France

Tout était nouveau ce matin-là. Le bus de 24 mètres de long pour cette nouvelle ligne, la T2, est sorti du dépôt de Tango pour filer vers la gare et passer sous les arches. Au volant, le chauffeur Alexandre Mollot est très prudent, il regarde autant devant lui que le tableau de bord avec les écrans de contrôle et les retours des caméras situées à l'arrière du véhicule, 24 mètres plus loin. Puis il effectue le premier "accostage" à une station et le déploiement de la palette permettant l'accès aux personnes en fauteuils roulants. Puis le premier rond-point. Jusqu'ici, tout va bien. Et le bus affronte son premier carrefour à feux : c'est bon, il est bien détecté automatiquement, les feux tricolores des voitures basculent au rouge pour le laisser passer.

Dans le bus de la T2 pour cette découverte de la ligne T2 Copier

Comme un long serpent

C'est la première fois que ce nouveau bus emprunte la voie qui lui est dédiée. De l'autre côté de la bordure du trottoir, des ouvriers sont toujours au travail, à monter une station. Le bus monte le long du boulevard Kennedy, un détour par Valdegour, puis Pissevin, il attaque la montée du CHU, passe devant l'hôpital avant d'aller tourner le long de l'Institut de Cancérologie du Gard. C'est un long serpent qui se tortille. Il n'a plus qu'à repartir et faire le chemin en sens inverse. Le chauffeur au volant est plus à l'aise.

Ludovic Martin, le directeur de Trandev à Nîmes, satisfait de cette première sur la ligne T2 Copier

Encore quelques détails à régler avant le jour J

A l'intérieur les responsables de Tango testent le système de validation des tickets, ça fonctionne. Le bus n'a plus qu'à rentrer au dépôt. Bien sûr, tout n'est pas parfait, beaucoup de petits détails à régler encore, il faut aussi former tous les conducteurs à cette nouvelle ligne sur ce nouveau bus. Tango et Nîmes Métropole le reconnaissent, le planning est tendu, et même si tout ne sera pas parfaitement fini, tout sera prêt disent-ils pour l'ouverture de cette ligne T2 le mardi 7 janvier.

D'ici un an, 250 places de stationnement près de Laennec promet Marc Duchenne, directeur général adjoint de Nîmes Métropole Copier

Le bus de la T2 à l'entrée de Pissevin © Radio France - Philippe Thomain

L'intérieur du nouveau bus vu depuis la banquette arrière © Radio France - Philippe Thomain

Cette première "marche à blanc" terminée, le bus rentre au dépôt © Radio France - Philippe Thomain