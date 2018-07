Du 23 juillet au 12 août inclus, des travaux auront lieu sur les deux lignes de tram T1, entre les stations "Université" et "Quetigny Centre", et T2, entre les stations "République" et "Drapeau". Des bus "Navette tram" sont mis en place pour assurer la desserte habituelle des stations.

Dijon, France

Les travaux sont annoncés sous les abris du tram © Radio France - Philippe Renaud

T1

En raison de travaux à Quetigny, aucun tram ne circule sur la ligne T1 entre les stations "Université" et "QUETIGNY Centre", dans les deux sens de circulation. Les stations "Mazen-Sully", "Piscine Olympique", "Cap vert", "Grand Marché" et "QUETIGNY Centre" (à l'arrêt "Cromois" de la ligne B16) sont desservies 7j/7 par des bus "Navette tram". Ces bus circulent selon une fréquence de 10 minutes entre "Université", arrêt provisoire, et "Cromois", arrêt de la B16 situé à 275 mètres du terminus habituel "QUETIGNY Centre".

Selon leur lieu d'habitation, les voyageurs empruntant habituellement le tram à "QUETIGNY Centre" peuvent se reporter sur les arrêts "Château" de la L7 ou "Cromois" de la B16.

T2

En raison de travaux dans le secteur Garibaldi, les trams ne circulent pas sur la ligne T2 entre les stations "République" et "Drapeau", entre 5h30 et 21h00, dans les deux sens de circulation. Les trams circulent entre le terminus "Chenôve Centre" et la station "République" de la ligne T1 exceptionnellement, et entre la station "Drapeau" et le terminus "Dijon Valmy"