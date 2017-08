Tram de Tours: déjà 4 ans et des nouveautés pour la rentrée

Le réseau Fil Bleu célèbre l'anniversaire des 4 ans du tram à Tours. Depuis 2013, le tramway a dopé la fréquentation du réseau.

Le 31 août 2013, Tours inaugurait son tramway avec faste. En quatre ans, avec une seule ligne en service, le tram a fait exploser la fréquentation du réseau Fil Bleu: 36 millions de voyages bus et tram en 2016, 16 millions pour le seul tram. Pour cette rentrée 2017, dès samedi 2 septembre, les usagers vont découvrir quelques changements au niveau des correspondances, des nouveautés aussi sur la plate-forme numérique du réseau, mais surtout, il y aura du mieux pour les cyclistes qui veulent utiliser le tram.

Auparavant les vélos étaient interdits dans les rames aux heures de pointe matin et soir, désormais ils sont autorisés à toute heure, à condition que la rame ne soit pas bondée. Dans ce dernier cas, les agents Fil Bleu vous demanderont de prendre la rame suivante mais enfin, l'essentiel c'est que les cyclistes puissent enfin traverser Tours en Tram sans avoir le sentiment d'être des gêneurs. Fil Bleu crée aussi pour eux un titre permanent d'accès illimité aux parkings vélos de tout le réseau. Ce titre est valable un an pour 15 euros.

Sur la plate-forme numérique du réseau, autrement dit la e-boutique, d'ici un mois ou deux, on pourra renouveler sa carte à distance, résilier son abonnement ou même régler un impayé sans avoir besoin de se déplacer à l'agence Fil Bleu. Fil Bleu qui souhaite multiplier les écrans connectés dans les collèges, les mairies et les centres commerciaux pour donner en temps réel les horaires des tram et des bus, le collège Léonard de Vinci de Tours-Nord en est d'ailleurs déjà équipé. Le réseau progresse vers une meilleure connexion des lignes, comme par exemple la ligne de bus 15 qui passera dans le quartier Velpeau à la place de la 4 ce qui permettra une connexion plus rapide aux stations de tram Jean Jaurès et Verdun. Les Tourangeaux qui prennent régulièrement le tram découvriront enfin les nouveaux noms de certaines stations: Stade Jean Bouin est devenu Bulle d'O, Mi-Côte s'est transfomé en Charles Barrier, Anatole France en Porte Loire et Sanitas est devenu l'arrêt St Paul.

A noter aussi que la lutte contre la fraude a diminué, passant de 9,5% à 7,2% de 2015 à 2017.Fil Bleu propose aujourd'hui au contrevenant de s'affranchir de l'amende en souscrivant immédiatement un abonnement Pass Pass.