Deux incidents ont perturbé le trafic tramway ce matin à Tours. Tout d'abord un accident entre une rame et une voiture peu avant 8 heures au niveau de l'arrêt Beffroi. L'automobiliste a percuté le tram. La conductrice a été légèrement blessée, mais surtout choquée d'où son transfert à l'hôpital pour subir des examens de contrôle. La rame a subit de gros dégâts selon Fil Bleu.

#InfoTrafic : LTram A (accident) Circulation de la ligne en boucle entre Vaucanson & Coppée puis entre Tranchée et Lycée J. Monnet. Les bus plan B circulent en boucle entre Coppée (arrêt de bus ligne 2) et Tranchée. https://t.co/jZza7U3KOc — Fil Bleu (@filbleu) January 26, 2018

Un peu plus tard, Fil Bleu a du gérer un deuxième incident, une erreur d'aiguillage au niveau de la Tranchée, dont l'origine reste à déterminer. Le Tram s'est retrouvé en bi-voies. Du coup de 8h à 10h20, le tram ne circulait qu'entre Jean Monnet et Choiseul et entre Coppée et Vaucanson. Un bus de substitution a été mis en place en la station Coppée et Choiseul. Tout est rentré dans l'ordre à 10h20.