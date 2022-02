Incertitudes sur la 2ème ligne de tram : Wilfried Schwartz répond au maire de Tours

En 2026, Tours aura sa deuxième ligne de tram entre Chambray-lès-Tours et la Riche. Du moins, c'est le calendrier officiel. Mais des doutes commencent à apparaitre.

Si la première partie de ligne entre Chambray et Tours ne pose aucun soucis, on ne peut pas en dire autant pour l'autre demie-ligne entre Tours et La Riche. A commencer par la passage des voies du tram boulevard Béranger. Les travaux vont-ils mettre en péril les platanes du mail central ? L'hypothèse inquiète jusqu'au maire de Tours. Pour Emmanuel Denis, il n'est pas question de défigurer la ville. Se disant prêt à trouver d'autres solutions si besoin. "Si les résultats de l'enquête racinaire vont dans le même sens, il nous faudra prendre des décisions douloureuses" explique le maire EELV de Tours Emmanuel Denis. "Une décision que je ne prendrai pas seul, car c'est un projet de la Métropole" rajoute Emmanuel Denis.

On va pas être, en Touraine, les seuls à ne pas savoir faire passer une ligne de tram sous des platanes", Wilfried Schwartz

"Le maire de Tours a des inquiétudes mais on aura des réponses", répond Wilfried Schwartz, maire de la Riche et vice-président de la métropole chargé des mobilités. " C'est l'objectif de cette étude complémentaire que j'ai demandé. On en aura les résultats dans une semaine. Et nous aurons tous les éléments pour faire des propositions au maire de Tours pour limiter au maximum l'impact des travaux sur les racines des platanes"

Wilfried Schwartz dément toute remise en cause du tracé

Pour le vice-président de la Métropole, la deuxième ligne de tram passera bien par le boulevard Béranger. Sur son côté Nord, Sud ou de part et d'autre du mail ? " Aucune piste n'est écartée. Mais quand même, on va pas être en Touraine, les seuls à ne pas savoir faire passer une ligne de tram sous des platanes. Notre directrice de projet a réalisé celui de Bordeaux et le tram de Bordeaux passe sous des platanes. Notre première ligne passe aussi sous des platanes quartier des deux-lions. Donc oui, on va réussir pour la deuxième ligne !"

Vous enterrez la demi-ligne et je suis avec vous à 100% - Christophe Bouchet

De sonc côté, l'ancien maire de Tours Christophe Bouchet exlique qu'il n'est plus d'accord avec cette demi-ligne. "Il n'est jamais trop tard pour ne pas dépenser 250 millions d'euros bêtement" expliquait lundi Christophe Bouchet lors du conseil municipal. Pour Christophe Bouchet, Emmanuel Denis enterre la demi-ligne. Une position qu'il soutient à 100%. Pour lui, le gain de temps de cette demi-ligne est dérisoire. "Cette portion va juste servir les intérêts de promoteurs immobiliers de La Riche".