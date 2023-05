Tram, destinations, écologie... Revivez la matinale de France Bleu Gironde à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

C'était un bouleversement dans le quotidien des passagers de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Samedi midi, pour la première fois, le tram A est arrivé au pied de la tour de contrôle. Pour son premier jour normal d'exploitation, en ce lendemain de weekend prolongé, France Bleu Gironde a organisé une matinale spéciale depuis le hall A de l'aéroport. Direction de l'aéroport, EasyJet, mairie de Mérignac, centre commercial Mérignac-Soleil se sont succédés au micro France Bleu Gironde. Voilà ce qu'il faut en retenir.

ⓘ Publicité

Arrivée du tram : "un grand jour", pour le directeur de l'aéroport

L'arrivée du premier tram samedi était "un grand jour", se réjouit Simon Dreschel, le directeur de l'aéroport, qui voit ce nouveau moyen de transport apporter "plus de facilité. On a envie que nos passagers puissent voyager de manière fluide". Une arrivée saluée également par la compagnie EasyJet et son directeur adjoint France, Réginald Otten. "C'est hyper important pour nos clients, les touristes qui viennent ici. Ils vont arriver à l'aéroport et pouvoir accéder directement à la ville", explique-t-il. Et "la ligne a tout de suite trouvé son public", estime le directeur de TBM Pierrick Poirier, qui a vu "une cinquantaine de personnes" descendre à l'aéroport ce mardi matin, malgré un premier couac.

Autour de l'aéroport, la transformation autour de l'Aéroparc et Mérignac-Soleil

L'arrivée du tram n'est pas le seul bouleversement dans la zone de l'aéroparc, où on trouve aussi "40 km de pistes cyclables, 2.500 vélos, 2.000 trottinettes et 500 scooters en libre-service", énumère Marie Récalde, adjointe à la maire de Mérignac. De quoi irriguer cette zone où "plus de 5.000 emplois ont été crées depuis 2015", explique-t-elle et qui va aussi accueillir, normalement en 2026, une vie culturelle avec le projet Tarmaq. L'idée est donc de changer les habitudes dans une zone "extrêmement vaste, plutôt adaptée à la voiture", reconnaît le patron de TBM.

Pierrick Poirier, directeur de TBM, invité de France Bleu Gironde ce mardi. © Radio France - Thomas Coignac

Juste avant l'aéroport sur la ligne le centre commercial Mérignac-Soleil, espère lui "augmenter le trafic de 15%", dit son directeur Jean-Jacques Uzolf, qui espère capter quelques uns des 6.500 passagers par jour attendus sur cette branche et "gommer toute la partie négative liée aux travaux".

Reprise du trafic : "Deux années compliquées pour l'aérien"

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac a terminé l'année 2022 avec 5,6 millions de voyageurs, presque deux fois plus que l'année précédente, mais beaucoup moins qu'en 2019, où l'aéroport avait accueilli 7,7 millions de passagers. Même bilan pour EasyJet, qui a transporté 2 millions de passagers depuis et vers Bordeaux en 2022, contre 2,5 millions en 2019. "On sort de deux années difficiles pour l'aérien", reconnaît son directeur général adjoint France. En revanche,"on est LA compagnie des Bordelais", revendique Réginald Otten, qui vante les 37% de parts de marché à Bordeaux, et les 33 destinations de l'été, juste derrière Ryanair.

Réginald Otten, directeur général adjoint France d'EasyJet (à gauche), invité de France Bleu Gironde dans le studio France Bleu Gironde, à l'aéroport. © Radio France - Hamza El Aafifi

Si EasyJet veut continuer de "connecter les régions entre elles", en ouvrant par exemple un Bordeaux-Toulon, l'aéroport vise un développement "de manière raisonnée et qualitative", notamment à l'international. "Le volume pour le volume n'est plus un objectif", explique Simon Dreschel qui vise le "qualitatif, des lignes qui ont du sens". Cela implique un développement des lignes d'affaires, avec "cinq lignes vers l'Allemagne", et de loisir avec "pourquoi pas" un Bordeaux - New York.

Un chantier de cinq ans pour moderniser l'aéroport

Se pose aussi la question de moderniser un aéroport désigné pire aéroport d'Europe par le site de réservation de voyage Holidu, à l'été 2022 . Réginald Otten, d'EasyJet a tendance à défendre Bordeaux-Mérignac, "un partenaire depuis 2006", y compris son terminal Billi, destiné aux vols low-cost, et jugé inconfortable par de nombreux voyageurs. "Nos passagers cherchent la ponctualité, ils cherchent l'efficacité", répond-il.

Simon Dreschel lui, s'est "donné cinq ans pour transformer l'aéroport", un chantier à 240 millions d'euros. Outre l'arrivée du tram, cela va "des plus petites choses, comme les fontaines à eau, à un nouveau bâtiment central qui sera construit dans les cinq années à venir". La question des vols de nuit, critiqués par les riverains "sera un sujet des années à venir", poursuit le directeur de l'aéroport. "Un avion qui se pose de nuit va payer sa redevance plus cher, pour que les compagnies aient conscience qu'elles ont un impact sur ce qu'il y a autour".

Enfin, sur la question écologique, outre l'arrivée du tram qui "nous aide à améliorer le bilan carbone de nos passagers", le directeur de l'aéroport vante le chantier pour "rénover et moderniser nos bâtiments" et souligne que "l'aéroport est un des rares en France à propose du biocarburant".