Tram et bus du Mans : le prix du ticket ne va pas augmenter malgré l'inflation

C'est la métropole du Mans qui fixe les tarifs des trams et des bus de l'agglomération. Mais Jean-Paul Pringuet, le directeur général de la SETRAM est catégorique. Le prix du ticket et des abonnements n'augmentera pas cette année. Et ce, malgré l'inflation. Une bonne nouvelle pour les usagers du transport en commun de la Métropole qui assure chaque année 27 millions de voyages. Un chiffre en augmentation depuis la dégringolade de la fréquentation des bus et des trams pendant la crise sanitaire.

ⓘ Publicité

"En 2019, on avait 31 millions de voyages par an. C'est énorme.", note Jean-Paul Pringuet, invité de France Bleu Maine . "Mais l'année du COVID, on a fait moins 30.5 %, un peu dans tous les réseaux de transport."

Pas question pour autant de gonfler les prix des tickets et des abonnements "qui n'ont pas augmenté depuis 2019" précise le directeur de la SETRAM. "Il y a même des abonnements qui ont diminué comme celui des étudiants qui a été aligné sur celui des lycéens et des collégiens". Car la cible de la SETRAM, ce sont les jeunes. "Nos clients de demain"

Pas de gratuité des transports en commun au Mans

Plusieurs villes et agglo ont poussé le bouchon plus loin en rendant totalement gratuit l'utilisation des transports en commun. C'est le cas d'Aubagne dans les Bouches du Rhône ou Dunkerque dans le Nord alors que Montpellier va l'applique r à partir du mois de décembre.

A chaque fois, la fréquentation augmente parfois dans des proportions importantes. Elle a été multipliée par deux à Aubagne. Elle est en hausse de 85 % à Dunkerque. Mais la Métropole du Mans, qui fixe les tarifs de ses transports en commun, ne souhaite pas pour l'instant prendre ce chemin, vertueux sur le plan écologique mais qui coûte cher aux finances de la collectivité.

Jean-Paul Pringuet n'y est pas favorable non plus. **"Un service qui est gratuit, c'est un service qui n'a pas de valeur et un service qui n'a pas de valeur, c'est moins bien respecté". La gratuité ne serait pas la priorité des clients de la SETRAM selon le directeur du réseau. "Ce qu'ils demandent, c'est une amélioration de l'offre, des horaires voire plus de fréquences de passages. C'est ce qui ressort de nos enquêtes". Jean-paul Pringuet ajoute que le prix d'un ticket de bus ou de tram (1.5 euro en ce moment, valable une heure) correspondant à 30% seulement du coût réel du service en grande partie financé par les collectivités (ville, métropole, région voire Etat etc...)

centre de maintenance des tramways du Mans © Radio France - yann lastennet

Rallongement des rames

Pour augmenter les capacités de transports, la SETRAM va rallonger les rames de ses tramways. "On aurait pu augmenter le nombre de rames. Mais vous savez, on a déjà un tram toutes les trois minutes sur le tronc commun [entre les arrets gare et préfecture]. Cela fait une rame qui traverse un carrefour toutes les minutes et demie. Si on augmente encore la fréquence, ça bloque littéralement les carrefours. Donc on ne peut pas faire ça. La seule solution pour augmenter notre capacité de transport, c'était d'allonger les rames et ça nous sera utile, notamment lors des événements".

Trois nouvelles chrono lignes de bus sont programmées avec des couloirs réservés et priorité aux feux pour améliorer la rapidité et la fluidité des véhicules et donc leur ponctualité. La première devrait entrer en service fin 2025.