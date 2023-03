PHOTOS - Tram nord à Strasbourg : à quoi va ressembler l'Eurométropole en 2027

L'Eurométropole de Strasbourg confirme mercredi 15 mars sa volonté d' étendre le réseau de tramway, vers le nord . La nouvelle ligne passera par les Halles, l'avenue des Vosges, la place de Haguenau à Strasbourg avant de relier la route de Bischwiller à Schiltigheim, la route du Général de Gaulle par le quartier Fisher. Le terminus sera situé route de Brumath, à niveau de l'avenue de Périgueux à Bischheim. Une piste cyclable accompagnera le tramway sur toute sa longueur.

Les travaux doivent débuter fin 2024 et durer deux ans et demi. La mise en service est prévue en 2027. C'est une transformation urbaine de grande envergure, insiste Pia Imbs, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, "une nouvelle histoire de la ville de Strasbourg", ajoute la maire Jeanne Barseghian.

Davantage d'espaces piétons et cyclables

Dans le détail, la volonté des élus est de transformer la place de Haguenau à Strasbourg en parc de 16 hectares, avec les voitures à l'ouest, les bus et tram à l'est. Les zones piétonnes et les pistes cyclables seront intégrées au milieu du parc.

La place de Haguenau à Strasbourg sera transformée en un parc de 16 hectares. - Alfred Peter

Pour l'avenue des Vosges, l'idée retenue est d'élargir les trottoirs pour les piétons et les cyclistes avec une bande de 6 mètres de large. La ligne de tram sera au milieu de l'avenue. Les voitures circuleront sur la même voie que les trams, une première à Strasbourg. A Schiltigheim, la partie sud de la route de Bischwiller sera piétonnisée entre la station "Fisher" et la rue Saint-Charles. Le quartier des Halles sera également réaménagé.

L'entrée sud de Schiltigheim, route de Bischwiller, deviendra piétonne. - Alfred Peter

La route du Général de Gaulle, vers le terminus de la nouvelle ligne. - Alfred Peter

Cette extension nécessite un budget de travaux de 140 millions d'euros et bénéficie d'une subvention de l'Etat de 23 millions d'euros. Une réunion publique se tiendra le 29 mars 2023 à 19h au Palais des fêtes de Strasbourg.

Le réseau de tram de l'Eurométropole est l'un des premiers réseaux de France avec 77 kilomètres de lignes de tram et de bus à haut-niveau de service. Dans l'agglomération la part modale des transports en commun est de 15,5%, soit 400.000 voyages par jour.