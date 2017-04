Tram Strasbourg-Kehl : plusieurs dizaines de milliers de personnes aux festivités

Après le voyage inaugural vendredi, le tramway entre Strasbourg et Kehl a franchi le Rhin et la frontière avec ses premiers passagers ce samedi. Le premier jour du week-end de festivités est un succès.

Les premiers voyageurs sont montés dans le tram avant 5h du matin. C'est ensuite un flot continu de Strasbourgeois et de Kehlois qui s'est déversé samedi 29 avril tout au long de la ligne du tram qui relie désormais Strasbourg à Kehl. Au point qu'il fallait parfois jouer des coudes pour parvenir à monter dans les rames... "Je suis ravie, j'adore", commente une Kehloise. "J'adore la perspective ! Le Rhin est magnifique", ajoute une Alsacienne. Un Strasbourgeois nous confie avoir chronométré le trajet : "Pour comparer avec le bus, dit-il. Et oui ! C'est vraiment plus pratique !

Les premiers tramways Strasbourg-Kehl côté allemand, le 29 avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Côté allemand, devant la gare de Kehl, terminus de la nouvelle ligne prolongée, orchestres et fanfares se succèdent. Dès les premières heures de la matinée, des centaines de personnes sont attablées pour déguster des saucisses grillées.

Le Tramfest sur le parvis de la gare de Kehl, le 29 avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Le Tramfest sur le parvis de la gare de Kehl, le 29 avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Magasins kehlois ouverts ce dimanche

Sur le parvis, une locomotive à vapeur, qui franchissait déjà le Rhin à la fin du XIXe siècle, attire les curieux. "C'est étonnant de voir que le réseau du tramway à l'époque était bien plus développé qu'aujourd'hui", commente un Strasbourgeois.

Locomotive de la fin du XIXe siècle exposée à Kehl, le 29 avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Plusieurs dizaines de milliers de personnes participent à ce premier jour de festivités. Ça n'étonne pas cet Alsacien : "C'est un moment historique. Deux pays autrefois en guerre, qui se retrouvent aujourd'hui à traverser un pont... Le symbole est beau".

Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait plus de frontière. Dans le contexte actuel, réaffirmer l'Europe en une réalisation franco-allemande concrète, c'est parfait.

De nombreux Allemands ont aussi sauté sur l'occasion pour se rendre à Strasbourg ce samedi. "J'irai bien plus souvent désormais", nous souffle une Kehloise. Animations et concerts : la fête autour du tram transfrontalier se poursuit dimanche. Pour attirer les Strasbourgeois, les magasins de Kehl resteront exceptionnellement ouverts.