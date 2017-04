Tram Strasbourg-Kehl : voyage inaugural ce vendredi

Vendredi après-midi aura lieu le voyage inaugural de l'extension du tramway entre Strasbourg et Kehl. Un premier aboutissement pour un projet d'envergure et hautement symbolique.

Voilà plusieurs jours que Kehlois et Strasbourgeois voient passer les rames d'essai. Vendredi 28 avril, à 16h30, sera officiellement inaugurée l'extension du tramway entre leurs deux villes. L'événement se déroulera notamment en présence de Peter Altmeier, directeur de la chancellerie allemande, ainsi que de Roland Ries, le maire de Strasbourg, et de Toni Vetrano, le maire de Kehl. Les voyageurs devront quant à eux patienter jusqu'à samedi matin pour traverser à leur tour le Rhin à bord du tram.

Longues de près de 3 km, les nouvelles infrastructures sont visibles depuis plusieurs mois. Impossible de rater les deux ponts supplémentaires construits pour faire passer le tram, l'un sur le Rhin - son nom sera dévoilé vendredi, à l'occasion de la traversée inaugurale -, l'autre sur le bassin Vauban. Le prolongement aura coûté 67 millions d'euros pour les infrastructures situées du côté de Strasbourg, 23 millions d'euros pour les infrastructures construites depuis la frontière jusqu'à la gare de Kehl. Reste désormais à prolonger, d'ici l'année prochaine, la liaison jusqu'à la mairie de Kehl.

Un symbole historique de coopération transfrontalière

Faire passer un tramway par-delà la frontière est une première... et n'a rien d'évident. Le projet a nécessité négociations et accords transfrontaliers. Mais à l'arrivée, il s'érige en laboratoire de ce qui peut se faire de mieux en Europe pour le quotidien des citoyens. Du côté des autorités, on ne cache pas sa déception que ni Angela Merkel, la chancelière allemande, ni François Hollande, n'aient pu faire le déplacement, malgré les invitations. À noter également qu'Emmanuel Macron, candidat qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle et invité au week-end de festivités entre Kehl et Strasbourg par le premier adjoint au maire Alain Fontanel, ne sera pas non plus du voyage.

Autre aspect symbolique important : les deux villes fêtent cette année les 120 ans de la toute première liaison en tram entre Kehl et Strasbourg, qui remonte à 1897, lorsque l'Alsace était allemande. Une liaison qui a connu interruptions et reprises au fil des guerres successives entre la France et l'Allemagne. Une liaison qui avait disparu depuis 1944, autrement dit depuis 73 ans.