Trambus - FB Gard Lozère lundi dès 6h à bord de la nouvelle ligne T2 de Paloma à Carémeau à Nîmes

Nîmes reliée en Trambus d'Est en Ouest, en passant par la gare et le centre-ville : c'est la promesse du tracé rallongé de la ligne T2, en Trambus. Et c'est parti.. dès ce lundi 29 août ! France Bleu Gard Lozère vous invite à vivre ce moment qui va révolutionner une partie de la mobilité à Nîmes, dès 6h en direct avec une matinale spéciale à bord du trambus.

Pilotée avec le délégataire Transdev, cette nouvelle offre va « optimiser le réseau au plus près des besoins de mobilité et attirer de nouveaux usagers », soulignent Jean-Marc Campello, vice-président, délégué aux mobilités et infrastructures de transports, et Claude de Girardi, membre du bureau communautaire, déléguée au transport routier de voyageurs urbains et péri-urbains.

Nîmes Métropole s’est appuyée sur les données collectées au cours de la consultation citoyenne qui s’est tenue en début d’année 2022.

Le réseau Tango des transports en commun de l’Agglo intègre aussi de nombreuses améliorations de dessertes et de fréquences à partir du 29 août prochain, dont les nouveautés majeures suivantes :

- Création de 2 nouvelles lignes de trambus T3 & T4, et prolongement de la ligne T2 jusqu’à Paloma

- Création ou renforcement de dessertes des zones d’activité : Saint-Césaire et Km Delta (dont Mission locale jeunes), Georges Besse, Grézan, Mas des rosiers / Marché gare à Nîmes, zone du Tec à Marguerittes

- Création de dessertes valorisant les bourgs centres : navette inter-villages reliée à Marguerittes et Paloma (Correspondance avec les communes situées à l'Est de Marguerittes (Bezouce, Lédenon, Saint-Gervasy, Poulx, Sernhac, Cabrières).

Infos Tango : 0 970 818 638 / www.tangobus.fr

Ecoutez France Bleu Gard Lozère dès 6h lundi matin. Grégory Jullian et Clémentine Hairy accompagneront en direct du bus les premiers voyageurs, et de nombreux invités. Avec nous, notamment, Ludovic Martin, directeur général Transdev Nîmes Mobilité (réseau Tango), mais aussi Claude de Girardi, déléguée mobilité à la ville de Nîmes et déléguée au Transport routier de voyageurs urbains et péri-urbains à la Métropole ; Franck Proust, président de Nîmes Métropole ; et Jean-Marc Campello, vice-président chargé des mobilités Nîmes Métropole.

Vous pouvez également participer en direct, en appelant la station au 04 66 21 36 37. Racontez-nous votre expérience, vos trucs et astuces pour faciliter la mobilité, vos envies, vos soucis également.

Et ce n'est pas fini ! De 9h à 10h nous vous proposons des astuces pour rouler autrement et économiser le carburant. Vous avez changer vos habitudes, vous avez trouvé des solutions pour vous déplacer et économiser ? Appelez-nous, et témoignez en direct !