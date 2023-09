Trams jusqu'à 1h30 du matin à Saint-Étienne : 100.000 voyages supplémentaires après 22 heures

Pas de nouvelle ligne de bus ou de tram sur le réseau Stas pour cette rentrée de septembre 2023. Pas de changement de tarifs non plus (l es prix des tickets ont augmenté en mars 2023 ). Le réseau de transports en commun de l'agglomération stéphanoise est dans une logique de confirmation cette année, car les nouveautés testées depuis un an ont séduit les Stéphanois. "On essaie de coller aux demandes de mobilité de nos concitoyens, alors c'est difficile parce que c'est mouvant [...], mais ce qui est intéressant c'est que les expérimentations qui ont été lancées l'an dernier sont toutes pérennisées, ça veut dire qu'on a bien jaugé et anticipé la demande", se réjouit Luc François, vice-président en charge des transports et des mobilités à Saint-Étienne Métropole.

Premier service pérennisé : l'extension horaire pour les tramways , jusqu'à 1h du matin du dimanche au mercredi, et jusqu'à 1h30 du matin du jeudi au samedi. "Aujourd'hui à 22 heures vous avez parfois certains jours de la semaine autant de fréquentation qu'à 20 heures, donc c'est un vrai succès", commente le directeur général de la Stas, Nicolas Besset. Il précise qu'après 22 heures, la fréquentation a augmenté de plus de 55% dans les trams stéphanois, et que plus de 100.000 voyages ont été effectués après 22 heures depuis l'application des horaires étendus le 29 août 2022.

HandiStas et le transport à la demande pérennisés aussi

Parmi les expérimentations menées aussi depuis un an, le transport à la demande, et le service HandiStas, à destination des personnes à mobilité réduite, ont trouvé leur public. Là aussi, la Stas a décidé de maintenir les dispositifs, avec même un renforcement de l'offre pour le transport à la demande pour les secteurs où il fonctionne le mieux. Maintenue aussi, la desserte de l'Arena de Saint-Chamond les soirs de match de basket, grâce aux lignes M5 et 40. Entre 30 et 100 personnes qui utilisent le bus les soirs de matches du SCBVG. La Stas estime que la fréquentation peut encore augmenter lors de la nouvelle saison de ProB; elle se dit être en capacité de pouvoir transporter jusqu'à 300 personnes jusqu'à l'Arena.

Ligne de tram spéciale pour la Coupe du monde de rugby

La Stas est évidemment mobilisée en septembre et octobre autour de la Coupe du Monde de rugby. Elle met en place un accompagnement d'ampleur des voyageurs les jours de matches à Saint-Étienne, avec entre 70 et 100 agents pour orienter le public. Une ligne spécifique rugby circulera par ailleurs ces quatre jours (les 9, 17, 22 septembre et le 1er octobre), entre la Terrasse et le Technopôle, en passant par le centre-ville de Saint-Étienne et la gare Châteaucreux. La ligne T3 ne pourra en effet par circuler aux abords du Chaudron, le parvis du stade Geoffroy-Guichard étant fermé à la circulation les jours de match. Pour se rendre au stade stéphanois, il faudra donc descendre aux arrêts Roger-Rocher ou Technopôle, en prenant la ligne spéciale rugby, ou prendre la ligne T1 (qui circulera entre Hôpital Nord et Solaire) jusqu'à la station Roger-Rocher.

Click and collect et ouvertures exceptionnelles des agences

Une nouveauté tout de même pour cette rentrée de septembre 2023 sur le plan commercial : la Stas propose désormais de vous rappeler à un horaire de votre choix si vous avez une question spécifique sur ses services. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site reseau-stas.fr, rubrique "Rappelez-moi". Le service de click and collect pour la carte d'abonnement Ourà !, proposé à la rentrée scolaire 2022, revient permanent. Si vous avez une démarche urgente à faire avant la rentrée, l'espace Transports installé place Dorian à Saint-Étienne est par ailleurs ouvert dimanche 3 septembre, de 9 heures à 16 heures.

Enfin, de nouveaux bus, 100% électriques seront progressivement déployés sur le réseau. Les cinq premiers véhicules devraient arriver à l'automne, dans l'Ondaine et sur la ligne 12 à Saint-Étienne.