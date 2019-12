Tramway bordelais : à l'inauguration de la ligne D Alain Juppé toujours dans l'ombre de Nicolas Florian

Trois personnalités ont coupé le ruban ce samedi matin devant la première rame : Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole, et deux maires de Bordeaux, Nicolas Florian le nouveau et Alain Juppé, l'ancien. Alain Juppé qui a rendu hommage à la patience des riverains et des commerçants.

Bordeaux, France

La ligne D du tramway est désormais en service entre Bordeaux-Quinconces et la mairie du Bouscat. Un tronçon de 3,5 km qui prolonge la ligne C depuis la station Carl Vernet. Il dessert notamment la rue Fondaudège, la barrière du Médoc, le Muséum, le Palais Galien, le parc Bordelais et le jardin public. Le temps de finir les travaux ce tram D ira même jusqu'à Eysines, ouverture programmée le 29 février prochain.

Pour les riverains et les commerçants c'est donc la fin de trois longues années de travaux. Alain Juppé, ancien président de Bordeaux Métropole et chef d'orchestre de la mise en place du tramway a rendu hommage à leur patience.

Il a fallu convaincre. On a beaucoup débattu et on a trouvé des solutions mais c'est vrai que ces travaux ont été très longs et certains en ont souffert

- Alain Juppé

Cette inauguration marque la fin de la phase trois du tramway bordelais. L'agglomération dispose désormais de presque 80 kilomètres de lignes. En attendant quelques extensions prévues dans la phase 4 : vers l'aéroport (ligne A) et Gradignan (ligne B).